В Полевском завершено расследование дела о взятках в ГИБДД

«Данное должностное лицо было уволено из органов МВД в прошлом году. Его поступки дискредитировали честь сотрудника правоохранительных органов. Теперь, если суд признает его виновным, последует уголовная ответственность», — заявил полковник Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МВД России по городу Полевскому. Он обвиняется в получении взяток, что судом будет рассматриваться по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание за это преступление —лишение свободы до восьми лет.По данным следствия, в 2023 году обвиняемый, занимая свою должность, неоднократно получал от граждан деньги за возможность пользоваться техническими средствами при сдаче теоретического экзамена на водительские права. Незаконная схема позволяла кандидатам получать правильные ответы во время тестирования.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, разоблачение подозреваемого стало результатом совместной работы оперативников регионального управления ФСБ и сотрудников управления собственной безопасности полиции.Следственным комитетом уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.