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Мэр Екатеринбурга встретится с защитниками Берёзовой рощи в среду

16.41 Пятница, 14 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Мэр Екатеринбурга собирается встретиться жителями Академического района, чтобы обсудить ситуацию, возникшую вокруг Берёзовой рощи.

По словам Орлова, 19 февраля состоится встреча «с активными жителями микрорайона, готовыми к конструктивному диалогу».

«Глава Екатеринбурга, представители общественности и бизнеса вместе обсудят пути решения возникшего вопроса»,

сообщается на сайте мэрии.


Также стали известны результаты повторного обследования территории стройплощадки. Напомним, вчера выяснилось, что застройщик подвинул забор примерно на 16 метров, и в итоге получил за это предостережение от мэрии (но, как сообщалось, уже к вечеру все исправил). После этого специалисты вновь выехали на место и убедились, что «после выписанного предостережения застройщик действительно перенёс забор к границе своего участка».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:41 Мэр Екатеринбурга встретится с защитниками Берёзовой рощи в среду
16:05 СМИ сообщают о задержании патологоанатома по подозрению в изнасиловании 12-летнией девочки в Екатеринбурге
15:24 На шесть лет отправляют в колонию «бегунка» в Нижнем Тагиле
14:28 В Екатеринбурге хотят расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская»
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13:14 В Екатеринбурге на Объездной перевернулся грузовик с щебнем
12:50 У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет
12:27 Свердловским больницам приходят подозрительные письма
11:00 В Екатеринбурге у «Радуги-парка» вспыхнул автобус
10:45 Свердловский вице-губернатор заявил, что 40% детей иностранцев, учащихся в школе, не знают русского языка
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00:07 В мэрии Екатеринбурга сказали, когда начнут строить первую двухуровневую развязку на выезде из Академического
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