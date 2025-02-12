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Мэр Екатеринбурга встретится с защитниками Берёзовой рощи в среду
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга собирается встретиться жителями Академического района, чтобы обсудить ситуацию, возникшую вокруг Берёзовой рощи.
По словам Орлова, 19 февраля состоится встреча «с активными жителями микрорайона, готовыми к конструктивному диалогу».
Также стали известны результаты повторного обследования территории стройплощадки. Напомним, вчера выяснилось, что застройщик подвинул забор примерно на 16 метров, и в итоге получил за это предостережение от мэрии (но, как сообщалось, уже к вечеру все исправил). После этого специалисты вновь выехали на место и убедились, что «после выписанного предостережения застройщик действительно перенёс забор к границе своего участка».
По словам Орлова, 19 февраля состоится встреча «с активными жителями микрорайона, готовыми к конструктивному диалогу».
«Глава Екатеринбурга, представители общественности и бизнеса вместе обсудят пути решения возникшего вопроса»,
– сообщается на сайте мэрии.
Также стали известны результаты повторного обследования территории стройплощадки. Напомним, вчера выяснилось, что застройщик подвинул забор примерно на 16 метров, и в итоге получил за это предостережение от мэрии (но, как сообщалось, уже к вечеру все исправил). После этого специалисты вновь выехали на место и убедились, что «после выписанного предостережения застройщик действительно перенёс забор к границе своего участка».
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