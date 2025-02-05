Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге хотят расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская»
Фото: Вечерние ведомости / телеграм-канал «Подземка Екатеринбурга»
В Екатеринбурге заговорили о строительстве новой ветки метро, которая должна будет пойти от недостроенной станции «Бажовская» в сторону юго-запада.
Близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что станцию «Бажовская» собираются расконсервировать.
О точных сроках речи пока не идёт.
Недостроенная станция «Бажовская» находится между станциями «Геологическая» и «Чкаловская», как раз в районе указанных улиц. Её строительство началось в ноябре 1992 года. Ожидалось, что ей откроют в 1997 году после «Геологической», но затем сроки несколько раз переносились, пока в 2003 году не было принято решение приостановить строительство «Бажовской», чтобы быстрее ввести в эксплуатацию «Чкаловскую» и «Ботаническую».
Напомним, что в начале феврале из вагонов екатеринбургского метрополитена начали убирать схемы метро с перспективными линиями, меняя их на новые, на которых изображена только действующая линия метрополитена.
Близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что станцию «Бажовская» собираются расконсервировать.
«Вот вы думаете, зачем перспективные ветки метро со схемы метрополитена убрали? А вот мы думаем, что для того, чтобы "символически" расчистить место под планируемую ветку, по которой достигнуты основные договоренности. Планируется, что она пойдет ответвлением от первой ветки в районе "Большакова – 8 Марта" в сторону юго-запада Екатеринбурга»,
– пишет ресурс.
О точных сроках речи пока не идёт.
Недостроенная станция «Бажовская» находится между станциями «Геологическая» и «Чкаловская», как раз в районе указанных улиц. Её строительство началось в ноябре 1992 года. Ожидалось, что ей откроют в 1997 году после «Геологической», но затем сроки несколько раз переносились, пока в 2003 году не было принято решение приостановить строительство «Бажовской», чтобы быстрее ввести в эксплуатацию «Чкаловскую» и «Ботаническую».
Напомним, что в начале феврале из вагонов екатеринбургского метрополитена начали убирать схемы метро с перспективными линиями, меняя их на новые, на которых изображена только действующая линия метрополитена.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с тремя линиями
05 февраля 2025
05 февраля 2025
СМИ сообщают о задержании главы екатеринбургского «Гортранса»
14 февраля 2025
14 февраля 2025
На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика
13 февраля 2025
13 февраля 2025