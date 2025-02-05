В Екатеринбурге хотят расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская»

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«Вот вы думаете, зачем перспективные ветки метро со схемы метрополитена убрали? А вот мы думаем, что для того, чтобы "символически" расчистить место под планируемую ветку, по которой достигнуты основные договоренности. Планируется, что она пойдет ответвлением от первой ветки в районе "Большакова – 8 Марта" в сторону юго-запада Екатеринбурга»,