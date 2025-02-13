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В Екатеринбурге в эти выходные будет «Не темно»
Иллюстрация: Не Темно / t.me/undarkfest
Уже завтра, 15 февраля, в Екатеринбурге начнётся ставший уже традиционным для уральской зимы фестиваль «Не темно». Ценители необычных визуальных произведений смогут не только насладиться световыми инсталляциями, но и принять участие в медиациях — специальных экскурсиях, которые помогут глубже понять современные арт-объекты.
Поскольку у фестиваля «Не темно» нет постоянной площадки, он постоянно «путешествует», устраивая показы в разных точках Екатеринбурга. Так, в прошлые годы световые шедевры участников фестиваля можно было увидеть в парке Маяковского или в Харитоновском парке. В 2025 году основной площадкой для «Не темно» служит природный парк ТРЦ «Радуга Парк». Тема работ — звёзды и звёздное небо. Всего в парке установлено два десятка световых конструкций, отражающих эту «космическую» тему.
Увидеть арт-объекты фестиваля можно будет, конечно, и днём, но полноценно оценить и полюбоваться ими можно только с наступлением темноты. А ещё лучше сделать это в составе экскурсий, которые организаторы феста называют медиациями. Всего их запланировано восемь — по четыре на каждый из двух вечеров уикенда. Первая стартует в 19.00, а последующие — с промежутками в час. Экскурсантов по парку смотреть фестивальные работы поведут медиаторы — знатоки современного искусства, которые не просто расскажут о художниках, но и предложат обсудить увиденное. Участие в медиациях бесплатное.
Ну, а чтобы не потеряться среди арт-объектов и не пропустить ни один из них, посетителям приготовили бумажные и электронные карты. Бумажные версии можно получить у волонтеров около каждой инсталляции, однако тираж ограничен – всего 3000 экземпляров. А электронную версию можно найти по ссылке.
Поскольку у фестиваля «Не темно» нет постоянной площадки, он постоянно «путешествует», устраивая показы в разных точках Екатеринбурга. Так, в прошлые годы световые шедевры участников фестиваля можно было увидеть в парке Маяковского или в Харитоновском парке. В 2025 году основной площадкой для «Не темно» служит природный парк ТРЦ «Радуга Парк». Тема работ — звёзды и звёздное небо. Всего в парке установлено два десятка световых конструкций, отражающих эту «космическую» тему.
Увидеть арт-объекты фестиваля можно будет, конечно, и днём, но полноценно оценить и полюбоваться ими можно только с наступлением темноты. А ещё лучше сделать это в составе экскурсий, которые организаторы феста называют медиациями. Всего их запланировано восемь — по четыре на каждый из двух вечеров уикенда. Первая стартует в 19.00, а последующие — с промежутками в час. Экскурсантов по парку смотреть фестивальные работы поведут медиаторы — знатоки современного искусства, которые не просто расскажут о художниках, но и предложат обсудить увиденное. Участие в медиациях бесплатное.
Ну, а чтобы не потеряться среди арт-объектов и не пропустить ни один из них, посетителям приготовили бумажные и электронные карты. Бумажные версии можно получить у волонтеров около каждой инсталляции, однако тираж ограничен – всего 3000 экземпляров. А электронную версию можно найти по ссылке.
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