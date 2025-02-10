Екатеринбуржцы предпочитают маркетплейсы и сайты объявлений для поиска товаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Большинство жителей Екатеринбурга (83%) используют площадки электронной коммерции — маркетплейсы и сайты объявлений — для поиска и покупки товаров. В то же время поисковыми системами для этих целей пользуются 32% горожан, а 22% ищут товары в интернет-магазинах. Об этом говорит исследование, проведённое платформой Авито.Согласно данным, полученным разделом «Авито Реклама», жители Екатеринбурга чаще всего посещают маркетплейсы, чтобы совершить покупку (78%), сравнить цены (48%) или изучить отзывы (35%). Кроме того, 31% пользователей регулярно добавляют товары в «Избранное», а в среднем жители города делают это около семи раз в месяц. Наибольшей популярностью среди екатеринбуржцев пользуются категории одежды и обуви (63%), товаров для красоты и спорта (47%) и подарков (41%). Почти 40% респондентов выбирают на онлайн-платформах бытовую технику и электронику, а 33% — товары для хобби.Эксперты отмечают, что привычки пользователей в последнее время изменились: всё больше людей предпочитают искать товары непосредственно на торговых платформах, минуя традиционные поисковые системы. Это соответствует всероссийскому и мировому трендам — даже крупнейшие IT-компании фиксируют снижение поискового трафика в пользу маркетплейсов.