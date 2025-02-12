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На следующей неделе в Белинке поучат говорить красиво
Фото: Вечерние Ведомости
Ораторское искусство — это не только четкая дикция и уверенный голос, но и способность увлекать слушателей, управлять эмоциями и импровизировать. Об этом напомнят участникам мастер-класса, который пройдёт на следующей неделе в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского.
Ведущей мастер-класса «Научись звучать ярче» станет тренер по актёрскому мастерству Анастасия Никитина. С желающими говорить красиво она поделится профессиональными техниками, которые помогут раскрыть голосовой потенциал и научиться уверенно выступать перед аудиторией. В программе занятия работа с дыханием, дикцией и логикой речи, развитие навыков импровизации, преодоление «страха сцены» и управление эмоциями во время публичных выступлений.
Мастер-класс Анастасии Никитиной запланирован на вечер вторника, 18 февраля. Под занятие выделят литературную гостиную библиотеки. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
Ведущей мастер-класса «Научись звучать ярче» станет тренер по актёрскому мастерству Анастасия Никитина. С желающими говорить красиво она поделится профессиональными техниками, которые помогут раскрыть голосовой потенциал и научиться уверенно выступать перед аудиторией. В программе занятия работа с дыханием, дикцией и логикой речи, развитие навыков импровизации, преодоление «страха сцены» и управление эмоциями во время публичных выступлений.
Мастер-класс Анастасии Никитиной запланирован на вечер вторника, 18 февраля. Под занятие выделят литературную гостиную библиотеки. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
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