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СМИ сообщают о задержании патологоанатома по подозрению в изнасиловании 12-летнией девочки в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о задержании 33-летнего патологоанатома в Екатеринбурге. Его подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.
Е1 пишет, что речь идут о заведующем отделении детской больницы. Сообщается, что врач отказался от дачи показаний.
По данным «КП-Екатеринбург», вчера, 13 февраля, мужчина сам явился в полицию и рассказал о том, что произошло. Издание пишет, что врач сделал это ради «брачного обряда». По некоторой информации мужчина состоит в сообществе кришнаитов, в которое также входила семья девочки.
В СК комментировать эту информацию не захотели.
Е1 пишет, что речь идут о заведующем отделении детской больницы. Сообщается, что врач отказался от дачи показаний.
«Задержали вчера вечером. Все в шоке, на сайте больницы он ещё висит. Специалист он хороший, очень опытный, но со своими странностями»,
– приводят слова коллег в издании.
По данным «КП-Екатеринбург», вчера, 13 февраля, мужчина сам явился в полицию и рассказал о том, что произошло. Издание пишет, что врач сделал это ради «брачного обряда». По некоторой информации мужчина состоит в сообществе кришнаитов, в которое также входила семья девочки.
В СК комментировать эту информацию не захотели.
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