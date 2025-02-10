В Екатеринбурге на Объездной перевернулся грузовик с щебнем





сказали в пресс-группе. «В результате аварии никто не пострадал. Однако груз, находившийся в машине, рассыпался по проезжей части»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на Объездной дороге перевернулся грузовик, перевозивший щебень. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.Как сообщили в областном управлении ГИБДД, водитель Dongfeng ехал со стороны Амундсена, когда потерял управление и съехал с проезжей части, вследствие чего машина опрокинулась.Судя по кадрам с места ДТП, грузовик перевозил щебень.Известно, что за рулём грузовой машины был 46-летний мужчина со стажем 27 лет.