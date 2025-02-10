Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге на Объездной перевернулся грузовик с щебнем

13.14 Пятница, 14 февраля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на Объездной дороге перевернулся грузовик, перевозивший щебень. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, водитель Dongfeng ехал со стороны Амундсена, когда потерял управление и съехал с проезжей части, вследствие чего машина опрокинулась.

«В результате аварии никто не пострадал. Однако груз, находившийся в машине, рассыпался по проезжей части»,

сказали в пресс-группе.


Судя по кадрам с места ДТП, грузовик перевозил щебень.

Известно, что за рулём грузовой машины был 46-летний мужчина со стажем 27 лет.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на Палисадной в Екатеринбурге
10 февраля 2025
Под Богдановичем смертельное ДТП с участием «Лады» и «Форда»
07 февраля 2025
В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок
09 февраля 2025
В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине
10 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Развязку в Екатеринбурге, которую обещали начать строить в 2020 году, начнут не ранее 2028-го

Причина – нехватка денег в бюджете
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:28 В Екатеринбурге хотят расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская»
13:37 Занять место главы екатеринбургского «Гортранса» может главный инженер предприятия
13:14 В Екатеринбурге на Объездной перевернулся грузовик с щебнем
12:50 У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет
12:27 Свердловским больницам приходят подозрительные письма
11:00 В Екатеринбурге у «Радуги-парка» вспыхнул автобус
10:45 Свердловский вице-губернатор заявил, что 40% детей иностранцев, учащихся в школе, не знают русского языка
09:52 СМИ сообщают о задержании главы екатеринбургского «Гортранса»
09:16 Жители Лесного сообщают о нашествии крыс из-за городской свалки
00:07 В мэрии Екатеринбурга сказали, когда начнут строить первую двухуровневую развязку на выезде из Академического
21:25 Предполагаемого поджигателя автомобиля в Екатеринбурге лишили связи
20:50 Рисунки с фронта стало можно увидеть в Музее истории Екатеринбурга
20:22 Дело о случайном убийстве в Ирбитском районе попало в суд
19:51 Екатеринбуржцы предпочитают маркетплейсы и сайты объявлений для поиска товаров
19:25 В Кировграде осудили двух поселковых вымогателей
19:11 Всего за сутки существенно выросло число пожаров на территории Свердловской области
19:05 Все закупленные в рамках контракта 2024 года троллейбусы прибыли в Екатеринбург
17:54 Прокуратура начала проверку в связи с ДТП на Белореченской в Екатеринбурге
17:45 «Авито Спецтехника» и «КАМАЗ-мастер» объявили о сотрудничестве
16:01 СМИ сообщают о неожиданной смерти 13-летней екатеринбурженки
15:50 В Екатеринбурге на Белореченской автобус налетел на ограждение
15:43 Врачи вернули к жизни уральца, который 47 дней провел в коме после инсульта
15:28 Авито и Skyeng сделали урок по английскому на тему безопасных покупок в интернете
14:28 Глава СК заинтересовался школой в Нижнем Тагиле, где пнули семиклассницу
13:58 Минобороны обратилось за помощью к губернатору Свердловской области
13:15 Книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала покажут на фестивале «Не темно»
Все новости Свердловской области
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
Все новости России и мира
14:28 В Екатеринбурге хотят расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская»
13:37 Занять место главы екатеринбургского «Гортранса» может главный инженер предприятия
13:14 В Екатеринбурге на Объездной перевернулся грузовик с щебнем
12:50 У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет
12:27 Свердловским больницам приходят подозрительные письма
11:00 В Екатеринбурге у «Радуги-парка» вспыхнул автобус
10:45 Свердловский вице-губернатор заявил, что 40% детей иностранцев, учащихся в школе, не знают русского языка
09:52 СМИ сообщают о задержании главы екатеринбургского «Гортранса»
09:16 Жители Лесного сообщают о нашествии крыс из-за городской свалки
00:07 В мэрии Екатеринбурга сказали, когда начнут строить первую двухуровневую развязку на выезде из Академического
21:25 Предполагаемого поджигателя автомобиля в Екатеринбурге лишили связи
20:50 Рисунки с фронта стало можно увидеть в Музее истории Екатеринбурга
20:22 Дело о случайном убийстве в Ирбитском районе попало в суд
19:51 Екатеринбуржцы предпочитают маркетплейсы и сайты объявлений для поиска товаров
19:25 В Кировграде осудили двух поселковых вымогателей
19:11 Всего за сутки существенно выросло число пожаров на территории Свердловской области
19:05 Все закупленные в рамках контракта 2024 года троллейбусы прибыли в Екатеринбург
17:54 Прокуратура начала проверку в связи с ДТП на Белореченской в Екатеринбурге
17:45 «Авито Спецтехника» и «КАМАЗ-мастер» объявили о сотрудничестве
16:01 СМИ сообщают о неожиданной смерти 13-летней екатеринбурженки
15:50 В Екатеринбурге на Белореченской автобус налетел на ограждение
15:43 Врачи вернули к жизни уральца, который 47 дней провел в коме после инсульта
15:28 Авито и Skyeng сделали урок по английскому на тему безопасных покупок в интернете
14:28 Глава СК заинтересовался школой в Нижнем Тагиле, где пнули семиклассницу
13:58 Минобороны обратилось за помощью к губернатору Свердловской области
13:15 Книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала покажут на фестивале «Не темно»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK