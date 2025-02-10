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Синоптики предупреждают о похолодании до -25°C в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается похолодание до -17°C в основной части региона и до - 25°C на крайнем севере.
В субботу, 15 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -17...-12°C, на севере -21...-16°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -11...-6°C, на севере до -16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -14...-12°C, днём -8...-6°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 16 февраля, в регионе облачно, небольшой, местами умеренный снег, днём в горах до сильного. Ночью -13...-8°C, на севере и крайнем востоке -20...-15°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -7...-2°C, на севере -19...-14°C. Ветер 3-8 м/сек, днём на юге порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно, небольшой снег. Ночью -11...-9°C, днём -5...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 15 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -17...-12°C, на севере -21...-16°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -11...-6°C, на севере до -16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -14...-12°C, днём -8...-6°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 16 февраля, в регионе облачно, небольшой, местами умеренный снег, днём в горах до сильного. Ночью -13...-8°C, на севере и крайнем востоке -20...-15°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -7...-2°C, на севере -19...-14°C. Ветер 3-8 м/сек, днём на юге порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно, небольшой снег. Ночью -11...-9°C, днём -5...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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