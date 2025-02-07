Один из восьми свердловских пожаров четверга был смертельным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Всего восемь пожаров случилось на территории Свердловской области в минувший четверг, согласно сводке МЧС России. Тринадцатое число стало во истину несчастным для жительницы Каменска-Уральского, потерявшей жизнь в одном из этих пожаров.Возгорание в Каменске-Уральском произошло вчера ближе к концу дня, на втором этаже двухэтажного дома по улице Парковой. В самый разгар огонь охватывал 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия семеро пожарных первым делом вывели из дома девять жильцов, в том числе — одного несовершеннолетнего. При этом пришлось прибегнуть к спасательным устройствам. Уже после того, как огонь был потушен и специалисты МЧС занимались разборкой сгоревших конструкций, выяснилось, что хозяйка вспыхнувшей квартиры погибла — её бездыханное тело обнаружили в помещении.Несчастным стал вчерашний день и для несовершеннолетнего жителя Староуткинска. Ребёнок находился в частном жилом доме на улице Пролетарской, когда там заполыхало. Огонь в итоге перекинулся не только на надворные постройки, но и на припаркованный рядом с домом автомобиль, охватив в общей сложности 114 квадратных метров. Ребёнок при этом получил сильные ожоги и был госпитализирован.Пожар в Староуткинске стал самым крупным за минувший четверг и потребовал полуторачасовой усердной работы девяти огнеборцев. Сравнимым по масштабу был и вчерашний пожар в селе Покровское — он разгорелся на площади в 100 квадратных метров, уничтожив постройки во дворе частного дома. На его борьбу выезжало аж 17 пожарных, но и у них на тушение разбушевавшейся огненной стихии ушёл почти час.