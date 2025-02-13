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В мэрии Екатеринбурга сказали, когда начнут строить первую двухуровневую развязку на выезде из Академического
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне Вечерние ведомости писали о том, что завершение строительства развязки на пересечении Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге отложено на неопределённый срок.
А что с развязкой на втором выезде из Академического, о выдаче положительного заключения на проект которой в конце января сообщила Главгосэкспертиза Свердловской области? направили в городскую администрацию вопрос и по поводу этой развязки, на пересечении Объездной и Амундсена — и получили такой же, не внушающий оптимизма ответ.
Оказывается, проектная документация ещё даже не передана в администрацию Екатеринбурга, а после того как будет передана, лишь будет рассмотрен вопрос подачи заявки в областное правительство на предоставление субсидий из регионального бюджета для строительных работ.
Как показывает практика в случае с другими проектами мостовых сооружений в Екатеринбурге, вопрос начала строительства может растянуться на период до 10 лет и больше — к примеру, о направлении аналогичной заявки (областным властям) на получение субсидии для строительства моста Опалихинская — Папанина мэрия сообщала ещё в середине 2010-х, однако к строительству этого моста через Исеть так и не приступили (хотя проект был готов).
Напомним, развязку Амундсена — Объездная городские власти рассчитывали начать строить в 2014 году и сдать к Чемпионату мира по футболу-2018, но после кризиса 2014 года на несколько лет о проекте забыли.
А что с развязкой на втором выезде из Академического, о выдаче положительного заключения на проект которой в конце января сообщила Главгосэкспертиза Свердловской области? направили в городскую администрацию вопрос и по поводу этой развязки, на пересечении Объездной и Амундсена — и получили такой же, не внушающий оптимизма ответ.
Оказывается, проектная документация ещё даже не передана в администрацию Екатеринбурга, а после того как будет передана, лишь будет рассмотрен вопрос подачи заявки в областное правительство на предоставление субсидий из регионального бюджета для строительных работ.
Ответ департамента строительства администрации Екатеринбурга на запрос Вечерних ведомостей
Как показывает практика в случае с другими проектами мостовых сооружений в Екатеринбурге, вопрос начала строительства может растянуться на период до 10 лет и больше — к примеру, о направлении аналогичной заявки (областным властям) на получение субсидии для строительства моста Опалихинская — Папанина мэрия сообщала ещё в середине 2010-х, однако к строительству этого моста через Исеть так и не приступили (хотя проект был готов).
Напомним, развязку Амундсена — Объездная городские власти рассчитывали начать строить в 2014 году и сдать к Чемпионату мира по футболу-2018, но после кризиса 2014 года на несколько лет о проекте забыли.
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13 февраля 2025