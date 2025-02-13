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В мэрии Екатеринбурга сказали, когда начнут строить первую двухуровневую развязку на выезде из Академического

00.07 Пятница, 14 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Накануне Вечерние ведомости писали о том, что завершение строительства развязки на пересечении Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге отложено на неопределённый срок.

А что с развязкой на втором выезде из Академического, о выдаче положительного заключения на проект которой в конце января сообщила Главгосэкспертиза Свердловской области?
направили в городскую администрацию вопрос и по поводу этой развязки, на пересечении Объездной и Амундсена — и получили такой же, не внушающий оптимизма ответ.

Оказывается, проектная документация ещё даже не передана в администрацию Екатеринбурга, а после того как будет передана, лишь будет рассмотрен вопрос подачи заявки в областное правительство на предоставление субсидий из регионального бюджета для строительных работ.


Ответ департамента строительства администрации Екатеринбурга на запрос Вечерних ведомостей


Как показывает практика в случае с другими проектами мостовых сооружений в Екатеринбурге, вопрос начала строительства может растянуться на период до 10 лет и больше — к примеру, о направлении аналогичной заявки (областным властям) на получение субсидии для строительства моста Опалихинская — Папанина мэрия сообщала ещё в середине 2010-х, однако к строительству этого моста через Исеть так и не приступили (хотя проект был готов).

Напомним, развязку Амундсена — Объездная городские власти рассчитывали начать строить в 2014 году и сдать к Чемпионату мира по футболу-2018, но после кризиса 2014 года на несколько лет о проекте забыли.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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Развязку в Екатеринбурге, которую обещали начать строить в 2020 году, начнут не ранее 2028-го

Причина – нехватка денег в бюджете
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21:25 Предполагаемого поджигателя автомобиля в Екатеринбурге лишили связи
20:50 Рисунки с фронта стало можно увидеть в Музее истории Екатеринбурга
20:22 Дело о случайном убийстве в Ирбитском районе попало в суд
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19:25 В Кировграде осудили двух поселковых вымогателей
19:11 Всего за сутки существенно выросло число пожаров на территории Свердловской области
19:05 Все закупленные в рамках контракта 2024 года троллейбусы прибыли в Екатеринбург
17:54 Прокуратура начала проверку в связи с ДТП на Белореченской в Екатеринбурге
17:45 «Авито Спецтехника» и «КАМАЗ-мастер» объявили о сотрудничестве
16:01 СМИ сообщают о неожиданной смерти 13-летней екатеринбурженки
15:50 В Екатеринбурге на Белореченской автобус налетел на ограждение
15:43 Врачи вернули к жизни уральца, который 47 дней провел в коме после инсульта
15:28 Авито и Skyeng сделали урок по английскому на тему безопасных покупок в интернете
14:28 Глава СК заинтересовался школой в Нижнем Тагиле, где пнули семиклассницу
13:58 Минобороны обратилось за помощью к губернатору Свердловской области
13:15 Книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала покажут на фестивале «Не темно»
12:12 Одного из защитников екатеринбургской Берёзовой рощи вызвали в ФСБ
11:49 Рэпер Big Russian Boss создаст видео для Авито Авто
10:58 Главе СК доложат о конфликте вокруг Берёзовой рощи в Екатеринбурге
10:40 Фургон с нелегалами задержали под Екатеринбургом
10:02 Часть жильцов в екатеринбургском доме оставались без холодной воды из-за нежелания соседей пускать сантехников
09:28 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика
21:41 Почти 800 ДТП случилось на дорогах Свердловской области на прошлой неделе
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