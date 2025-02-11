Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле девочка бежала за автобусом из-за застрявшей в двери руки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В официальном телеграм-канале свердловской прокуратуры сообщают, что в Нижнем Тагиле школьнице пришлось бежать за автобусом из-за застрявшей в двери руки, пока водитель не услышал пассажиров, просивших остановиться.
По данным прокуратуры, это произошло вчера, 13 февраля, на маршруте №46. Девочка хотела сесть в автобус на улице Пархоменко, но, когда она протянула вперед руку, двери закрылись. Водитель этого не увидел. Вытащить руку у школьницы не получилось, и в итоге ей пришлось некоторое время бежать за автобусом.
Также сообщается, что девочка получила травмы. Теперь прокуратура собирается запросить у больницы информацию о повреждениях, которые она получила. Кроме этого, сотрудники ведомства дадут оценку работе МУП «Тагильский трамвай», который обслуживает этот маршрут.
По данным прокуратуры, это произошло вчера, 13 февраля, на маршруте №46. Девочка хотела сесть в автобус на улице Пархоменко, но, когда она протянула вперед руку, двери закрылись. Водитель этого не увидел. Вытащить руку у школьницы не получилось, и в итоге ей пришлось некоторое время бежать за автобусом.
«Водитель остановился после того, как находящиеся в салоне пассажиры стали просить его остановиться»,
– говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что девочка получила травмы. Теперь прокуратура собирается запросить у больницы информацию о повреждениях, которые она получила. Кроме этого, сотрудники ведомства дадут оценку работе МУП «Тагильский трамвай», который обслуживает этот маршрут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В нижнетагильской школе №69 семиклассницу пнул одноклассник
11 февраля 2025
11 февраля 2025