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В Нижнем Тагиле девочка бежала за автобусом из-за застрявшей в двери руки

17.03 Пятница, 14 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В официальном телеграм-канале свердловской прокуратуры сообщают, что в Нижнем Тагиле школьнице пришлось бежать за автобусом из-за застрявшей в двери руки, пока водитель не услышал пассажиров, просивших остановиться.

По данным прокуратуры, это произошло вчера, 13 февраля, на маршруте №46. Девочка хотела сесть в автобус на улице Пархоменко, но, когда она протянула вперед руку, двери закрылись. Водитель этого не увидел. Вытащить руку у школьницы не получилось, и в итоге ей пришлось некоторое время бежать за автобусом.

«Водитель остановился после того, как находящиеся в салоне пассажиры стали просить его остановиться»,

– говорится в сообщении ведомства.


Также сообщается, что девочка получила травмы. Теперь прокуратура собирается запросить у больницы информацию о повреждениях, которые она получила. Кроме этого, сотрудники ведомства дадут оценку работе МУП «Тагильский трамвай», который обслуживает этот маршрут.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:03 В Нижнем Тагиле девочка бежала за автобусом из-за застрявшей в двери руки
16:41 Мэр Екатеринбурга встретится с защитниками Берёзовой рощи в среду
16:05 СМИ сообщают о задержании патологоанатома по подозрению в изнасиловании 12-летнией девочки в Екатеринбурге
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11:00 В Екатеринбурге у «Радуги-парка» вспыхнул автобус
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00:07 В мэрии Екатеринбурга сказали, когда начнут строить первую двухуровневую развязку на выезде из Академического
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