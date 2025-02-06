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В Екатеринбурге у «Радуги-парка» вспыхнул автобус
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
В Екатеринбурге возле торгового-развлекательного центра «Радуга-парк» вспыхнул автобус.
Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург» публикующий кадры с горящим автобусом, пока пассажиры покидали автобус, водитель пытался его потушить, но справиться с огнём сам не смог. Позже к автобусу подоспели специалисты МЧС.
Есть ли пострадавшие – неизвестно. По словам очевидца, все благополучно выбрались и разошлись.
Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург» публикующий кадры с горящим автобусом, пока пассажиры покидали автобус, водитель пытался его потушить, но справиться с огнём сам не смог. Позже к автобусу подоспели специалисты МЧС.
Есть ли пострадавшие – неизвестно. По словам очевидца, все благополучно выбрались и разошлись.
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