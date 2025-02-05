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На шесть лет отправляют в колонию «бегунка» в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор 21-летнему «бегунку», который помогал телефонным мошенникам забирать сбережения у обманутых пенсионеров.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, молодого человека признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах). Суд установил, что работать на мошенников он согласился в декабре 2023 году, и с того момента приходил к пожилым людям домой, чтобы забирать у них деньги.
Аферисты работали по известной схеме «Родственник попал в ДТП», когда неизвестный звонит пожилому человек и просит о помощи, после чего говорить начинает «сотрудник правоохранительных органов», который предлагает жертве заплатить, чтобы его близкий мог избежать уголовной ответственности. Как правило, пенсионеры соглашаются, после чего к ним за деньгами приходит «бегунок».
Так, по версии следствия, молодой человек посетил шесть пожилых людей, у которых забрал сбережения на общую сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Часть из похищенных средств он оставлял себе в качестве вознаграждения. Остальное перечислял аферистам.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, молодого человека признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах). Суд установил, что работать на мошенников он согласился в декабре 2023 году, и с того момента приходил к пожилым людям домой, чтобы забирать у них деньги.
Аферисты работали по известной схеме «Родственник попал в ДТП», когда неизвестный звонит пожилому человек и просит о помощи, после чего говорить начинает «сотрудник правоохранительных органов», который предлагает жертве заплатить, чтобы его близкий мог избежать уголовной ответственности. Как правило, пенсионеры соглашаются, после чего к ним за деньгами приходит «бегунок».
Так, по версии следствия, молодой человек посетил шесть пожилых людей, у которых забрал сбережения на общую сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Часть из похищенных средств он оставлял себе в качестве вознаграждения. Остальное перечислял аферистам.
«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,
– сказали в прокуратуре.
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