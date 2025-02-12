Столкнувшаяся с инкассаторской машиной екатеринбурженка получит компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге пенсионерка взыскала компенсацию за травмы, полученные в ДТП с инкассаторским автомобилем. Авария, которую рассматривали в суде, произошла летом 2023 года.Дорожно-транспортное происшествие, о котором идёт речь, случилось 29 июня 2023 года на улице Краснолесья. Водитель автомобиля НКО «Инкохран», двигаясь задним ходом по тротуару, не убедился в безопасности маневра и сбил 74-летнюю женщину. В результате пенсионерка получила множественные травмы, в том числе переломы лучевой и локтевой костей, а также ушибы и гематомы. По медицинскому заключению, вред здоровью квалифицировался как средней тяжести.Судья Ленинского районного суда признал водителя виновным в нарушении части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью). А позднее пострадавшая обратилась с гражданским иском о компенсации морального вреда. Прокуратура Верх-Исетского района поддержала требования потерпевшей, указав, что она испытывала сильную физическую боль, пережила длительное лечение и моральные страдания. Районный суд удовлетворил иск и постановил взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.Однако решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, — уточняет пресс-служба областной прокуратуры.