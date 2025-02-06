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СМИ сообщают о задержании главы екатеринбургского «Гортранса»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что был задержан глава екатеринбургского «Гортранса» Сергей Нугаев. Среди источников телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией.
Также о задержании Нугаева пишет Ura.ru, ссылаясь на свой источник. По данным информационного агентства, он был взят с поличным сотрудниками УФСБ.
Официально задержание ещё нигде не комментировали.
«По предварительным данным, он подозревается в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов»,
– пишет ресурс.
Также о задержании Нугаева пишет Ura.ru, ссылаясь на свой источник. По данным информационного агентства, он был взят с поличным сотрудниками УФСБ.
Официально задержание ещё нигде не комментировали.
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