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500 писем от жителей Сысертского района передали в Генпрокуратуру

14.15 Вторник, 11 февраля 2025
Фото: читатель Вечерних ведомостей
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В приёмную Генеральной прокуратуры РФ в Москве сдали 500 писем, написанных жителями Сысертского района.

Как рассказали Вечерним ведомостям активисты, посетившие приёмную ведомства, в этих письмах жалобы от жителей Сысерти. По их словам, сысертские и областные власти препятствуют реализации прав граждан на проведение референдума.

Референдум, напомним, хотят провести по вопросу строительства мусорного полигона на юге Сысертского района. В последний раз назначить референдум не позволила дума муниципалитета.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:53 В Свердловском областном суде огласят дело «о бандитизме» этнической банды
13:05 В столице Урала для обсуждения проблем коммуникации встретятся журналисты и адвокаты
12:41 В Екатеринбурге предлагают вернуть киоски на остановках частным лицам
11:51 2026 год в Екатеринбурге может стать годом Уральского рока
11:08 В Екатеринбурге начали рубить Берёзовую рощу
10:11 СМИ сообщают о продлении дистанта в УГМУ из-за новых случаев ветрянки
09:34 В Екатеринбурге стартовала запись в детские лагеря на весенние каникулы
21:39 Стрелявшему по вагонам молодому екатеринбуржцу вынесли приговор
20:46 В минувшую субботу 20 тысяч екатеринбуржцев встали на лыжи
19:53 Авито ближе знакомит пользователей со службой поддержки
19:18 Из-за смертельного ДТП под Североуральском введено реверсивное движение
19:16 Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата
18:50 За нападение на ребёнка екатеринбуржца отправят в колонию
18:31 Пылкая суббота и более спокойное воскресенье были у свердловских пожарных
17:33 Обвиняемого в коррупции мэра Дегтярска отпустили из СИЗО
17:02 В Свердловскую область привезли 20 тонн яблок из Турции
16:45 Под Североуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика
16:27 Авито, Ozon и Wildberries возглавили топ-3 ведущих площадок для запуска онлайн-бизнеса
15:15 В колонию строгого режима отправится житель Режа за краденные шоколадки и тушенку
15:02 В екатеринбургском обществе охотников собирают подписи под обвинением своих членов в браконьерстве
14:35 В Екатеринбурге покажут работы художника Эриха Борхерта
13:31 Владелица садового участка в Челябинской области вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора
12:41 В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине
12:18 У площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле отключились светофоры
12:01 К четырём годам приговорили жителя Алапаевского района за нападение на участкового
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