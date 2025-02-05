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500 писем от жителей Сысертского района передали в Генпрокуратуру
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В приёмную Генеральной прокуратуры РФ в Москве сдали 500 писем, написанных жителями Сысертского района.
Как рассказали Вечерним ведомостям активисты, посетившие приёмную ведомства, в этих письмах жалобы от жителей Сысерти. По их словам, сысертские и областные власти препятствуют реализации прав граждан на проведение референдума.
Референдум, напомним, хотят провести по вопросу строительства мусорного полигона на юге Сысертского района. В последний раз назначить референдум не позволила дума муниципалитета.
Как рассказали Вечерним ведомостям активисты, посетившие приёмную ведомства, в этих письмах жалобы от жителей Сысерти. По их словам, сысертские и областные власти препятствуют реализации прав граждан на проведение референдума.
Референдум, напомним, хотят провести по вопросу строительства мусорного полигона на юге Сысертского района. В последний раз назначить референдум не позволила дума муниципалитета.
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