Возрастное ограничение 18+
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга протестировали робота-поводыря
Фото: СвЖД
На железнодорожном вокзале провели испытания прототипа робота-поводыря, чтобы собрать данные для обучения тестовой модели. Ожидается, что в будущем робот сможет помогать слабовидящим и незрячим людям ориентироваться на станциях и вокзалах.
Как рассказали в телеграм-канале СвЖД, робота изобрели воспитанники технопарка «Кванториум» свердловской детской железной дороги.
Как рассказали в телеграм-канале СвЖД, робота изобрели воспитанники технопарка «Кванториум» свердловской детской железной дороги.
«Робот оснащен системой распознавания объектов на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, имеет голосовое управление. Детали для конструкции юные изобретатели напечатали на 3D-принтере. С помощью ультразвуковых датчиков и видеокамеры робот анализирует обстановку вокруг, выявляет препятствия, сообщает о них человеку и предлагает безопасный маршрут»,
– пояснили в СвЖД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Авито ближе знакомит пользователей со службой поддержки
10 февраля 2025
10 февраля 2025
Свердловским больницам приходят подозрительные письма
14 февраля 2025
14 февраля 2025
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль цифрового арта
07 февраля 2025
07 февраля 2025