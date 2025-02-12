На железнодорожном вокзале Екатеринбурга протестировали робота-поводыря

– пояснили в СвЖД.

«Робот оснащен системой распознавания объектов на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, имеет голосовое управление. Детали для конструкции юные изобретатели напечатали на 3D-принтере. С помощью ультразвуковых датчиков и видеокамеры робот анализирует обстановку вокруг, выявляет препятствия, сообщает о них человеку и предлагает безопасный маршрут»,