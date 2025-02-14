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Занять место главы екатеринбургского «Гортранса» может главный инженер предприятия

13.37 Пятница, 14 февраля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В СМИ сообщают, что место главы екатеринбургского «Гортранса» Сергея Нугаева, о задержании которого писали ранее, может занять может главный инженер предприятия Михаил Щипанов.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник. По данным информационного агентства, его выбрали из-за того, что он не был в команде Нугаева и «не участвовал в схемах». 66.ru также сообщает, что предприятие возглавит Михаил Щипанов.

Ранее сообщалось, что Сергея Нугаева задержали по подозрению во взяточничестве.

Официально сообщения о задержании пока не комментировали. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга Вечерним ведомостям сказали, что не могут прокомментировать, так как у них «нет информации».

Напомним, ранее уголовное дело о коррупции было возбуждено на других сотрудников екатеринбургского «Гортранса».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:16 Жители Лесного сообщают о нашествии крыс из-за городской свалки
00:07 В мэрии Екатеринбурга сказали, когда начнут строить первую двухуровневую развязку на выезде из Академического
21:25 Предполагаемого поджигателя автомобиля в Екатеринбурге лишили связи
20:50 Рисунки с фронта стало можно увидеть в Музее истории Екатеринбурга
20:22 Дело о случайном убийстве в Ирбитском районе попало в суд
19:51 Екатеринбуржцы предпочитают маркетплейсы и сайты объявлений для поиска товаров
19:25 В Кировграде осудили двух поселковых вымогателей
19:11 Всего за сутки существенно выросло число пожаров на территории Свердловской области
19:05 Все закупленные в рамках контракта 2024 года троллейбусы прибыли в Екатеринбург
17:54 Прокуратура начала проверку в связи с ДТП на Белореченской в Екатеринбурге
17:45 «Авито Спецтехника» и «КАМАЗ-мастер» объявили о сотрудничестве
16:01 СМИ сообщают о неожиданной смерти 13-летней екатеринбурженки
15:50 В Екатеринбурге на Белореченской автобус налетел на ограждение
15:43 Врачи вернули к жизни уральца, который 47 дней провел в коме после инсульта
15:28 Авито и Skyeng сделали урок по английскому на тему безопасных покупок в интернете
14:28 Глава СК заинтересовался школой в Нижнем Тагиле, где пнули семиклассницу
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