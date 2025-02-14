Возрастное ограничение 18+
Занять место главы екатеринбургского «Гортранса» может главный инженер предприятия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что место главы екатеринбургского «Гортранса» Сергея Нугаева, о задержании которого писали ранее, может занять может главный инженер предприятия Михаил Щипанов.
Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник. По данным информационного агентства, его выбрали из-за того, что он не был в команде Нугаева и «не участвовал в схемах». 66.ru также сообщает, что предприятие возглавит Михаил Щипанов.
Ранее сообщалось, что Сергея Нугаева задержали по подозрению во взяточничестве.
Официально сообщения о задержании пока не комментировали. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга Вечерним ведомостям сказали, что не могут прокомментировать, так как у них «нет информации».
Напомним, ранее уголовное дело о коррупции было возбуждено на других сотрудников екатеринбургского «Гортранса».
Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник. По данным информационного агентства, его выбрали из-за того, что он не был в команде Нугаева и «не участвовал в схемах». 66.ru также сообщает, что предприятие возглавит Михаил Щипанов.
Ранее сообщалось, что Сергея Нугаева задержали по подозрению во взяточничестве.
Официально сообщения о задержании пока не комментировали. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга Вечерним ведомостям сказали, что не могут прокомментировать, так как у них «нет информации».
Напомним, ранее уголовное дело о коррупции было возбуждено на других сотрудников екатеринбургского «Гортранса».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о задержании главы екатеринбургского «Гортранса»
14 февраля 2025
14 февраля 2025
Актёру Екатеринбургского театра кукол Удинцеву присвоили звание «Заслуженный артист России»
05 февраля 2025
05 февраля 2025