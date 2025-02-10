Рисунки с фронта стало можно увидеть в Музее истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 14 февраля, Музей истории Екатеринбурга представил выставку работ художника-фронтовика Юрия Цишевского. Это первое из серии мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечается в 2025 году.В открывшейся экспозиции можно увидеть рисунки из альбома Юрия Цишевского «По земле врага», созданного в 1945 году. Рядом выставлены более ранние его зарисовки боёв 1941–1942 годов под Москвой, Волоколамском и Ржевом.Работы Цишевского запечатлели сцены военной жизни — окопы, землянки, солдатскую бытность, артиллеристов на позициях и мирных жителей, переживающих ужасы войны. Сам художник прошёл боевой путь в составе 20-й армии Западного фронта, работая во фронтовых газетах. Его альбом с графическими зарисовками 146-й стрелковой дивизии был издан в Германии в 1945 году ограниченным тиражом в 100 экземпляров.В Музей истории Екатеринбурга архив военных рисунков Цишевского попал от коллекционера Виктора Новичкова. Он сохранил работы художника как память о своём отце, военном корреспонденте Давиде Гольдштейне, который был фронтовым товарищем Цишевского. В 2021 году коллекционер передал рисунки в дар музею.