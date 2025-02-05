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Суд отменил приговор директору екатеринбургской спецшколы, в которой насиловали детей

Теперь Наталья Поддубная, скорее всего, вовсе избежит уголовного наказания

15.53 Среда, 12 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Сегодня в Челябинске состоялось заседание по делу, которое было возбуждено по следам вопиющих событий в екатеринбургской спецшколе №124 — 7-й кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу на приговор, вынесенный Чкаловским судом Екатеринбурга Наталье Поддубной. Поддубной, которая руководила спецшколой в период, когда там применялось систематическое сексуальное насилие к детям, судья Чкаловского суда Роман Шевченко 18 июня 2024 года вынес весьма мягкий приговор – 11 месяцев исправительных работ c удержанием 10% зарплаты в доход государства. В сентябре 2024 года, после рассмотрения апелляции судьёй Свердловского областного суда Максимом Антроповым, приговор был оставлен без изменения и вступил в силу.

Однако сегодня судья кассационного суда Маргарита Нарская отменила этот приговор. Об этом Вечерним ведомостям рассказала адвокат Олеся Бортникова, представлявшая в этом процессе интересы потерпевших детей (подвергавшихся насилию по указанию сотрудников спецшколы).

«Приговор в отношении бывшего директора Поддубной Натальи Яковлевны отменён, дело отправлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — рассказала
адвокат.

Сегодняшнее решение имеет важное значение в плане отбытия Поддубной уголовного наказания. Как объяснила Вечерним ведомостям адвокат Бортникова, сроки давности привлечения к уголовной ответственности по вменённой Поддубной статье уже вышли, поэтому Поддубная на законных основаниях может ходатайствовать о прекращении в отношении неё уголовного дела.

«Но, тем не менее, это не лишает сторону потерпевших подать в отношении Поддубной гражданский иск и взыскать с неё моральный вред, который был причинен в результате её халатности»,

— говорит адвокат.



Адвокат Олеся Бортникова, представляющая интересы потерпевших по делу. Фото: Вечерние ведомости


Отбыла ли Поддубная хотя бы какую-то часть исправительных работ, неизвестно. Ранее адвокат потерпевших говорила, что изначально дело против Натальи Поддубной было возбуждено по лёгкому составу — части 1 статьи 293 (халатность), максимально возможное наказание по которой всего три месяца ареста. При этом, по мнению адвоката, были основания квалифицировать деяния директора спецшколы по более тяжкой статье – злоупотребление служебными полномочиями. Более мягка квалификация повлияла и на столь быстрое истечение сроков давности. Сторона потерпевших убеждена, что Поддубная не могла не знать о происходящих в школе изнасилованиях по итогам «товарищеских судов», устраивавшихся преподавателями. По некоторым данным, после изъятия у Поддубной телефона в нём были обнаружены видеозаписи «приговоров» этих «товарищеских судов». Однако в ходе судебного процесса, закрытого от СМИ, сотрудники спецшколы №124 утверждали, что якобы не знали, что дети делали друг с другом — при том, что по приказу Минобрнауки в подобном учреждении дети не должны оставаться без присмотра сотрудников 24 часа в сутки, отмечала Олеся Бортникова. Добавим, что в спецшколе №124 в период совершения преступлений в отношении детей на 1 ребёнка приходилось примерно 3 сотрудника (содержались в учреждении порядка 20 детей, а сотрудников в школе было 60).

Воспитанникам спецшколы, насиловавшим более младших учащихся, в июле 2024 года был вынесен приговор с назначением сроков от 7 лет до 9 лет 1 месяца в колонии, однако в ноябре 2024 года в апелляции он был смягчён, а сроки снижены до 8 лет и 7 месяцев, 8 лет и 7 месяцев, и 6 лет и 7 месяцев соответственно. Преподаватель же, который устраивал «товарищеские суды», после возбуждения против него уголовного дела перенёс инсульт и через несколько месяцев скончался – по этому основанию его уголовное преследование было прекращено.


Воспитанники спецшколы, осуждённые за изнасилования сверстников. Фото: Вечерние ведомости


Напомним, что даже согласно вынесенному приговору, Наталье Поддубной не запретили заниматься педагогической деятельностью – после увольнения из спецшколы (а уволиться ей позволили по собственному желанию, причём с выплатой премии) она вскоре устроилась в школу №106 на Вторчермете (которую ещё называют «золотой» школой из-за спонсорства Андрея Симановского, помогавшего оснащать учреждение и делать в нём ремонт) учителем географии и продолжила работать с детьми.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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12:50 Судебное разбирательство по делу о вырубке Березовой рощи в Екатеринбурге продолжится в марте
12:07 В Екатеринбурге завершили расследование дела похитителей 10 корейских иномарок
11:34 В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 14,1%
11:21 В Екатеринбурге перед судом предстанут обвиняемые в гибели подростка на тренировке по плаванию
10:48 В Свердловской области выявили более 3,8 тысячи нарушений ПДД за выходные
10:30 В Свердловской области усилится ветер: жителей просят быть осторожнее
10:12 «Недопустимо, чтобы в ход шли провокации»: мэр Екатеринбурга высказался насчёт ситуации в Берёзовой роще
09:16 Работодатели из-за рубежа стали на 33% чаще приглашать специалистов из Свердловской области
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