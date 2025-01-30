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СМИ сообщают об атаке телефонных мошенников на студентов уральских вузов
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что на студентов двух уральских вузов обрушилась массовая рассылка от неизвестных, представляющихся студентам «деканами» или «преподавателями». После этого с учащимися начинают связываться сотрудники «ФСБ».
По данным информационного агентства «Новый день», такие сообщение стали поступать студентам УрГУПС. Издание пишет, что студенты получают сообщения от кого-то от лица «руководства» или «сотрудников» вуза, в которых собеседник сначала интересуется учебным процессом, а потом начинает спрашивать про «дропинг» (прим. ред. – когда мошенники используют других людей для вывода средств) и поборы, и после этого предупреждает о звонке из «ФСБ». Далее учащимся действительно звонит неизвестный, который представляется «офицером ФСБ». Он начинает пугать ответившего тем, что его банковский счёт якобы используют для незаконных операций, и требовать следовать его инструкциями. Всё это, вероятнее всего, может закончится для студентов потерей средств.
Портал «Моменты» сообщает, что подобные сообщения также стали получать студенты УГМУ. В связи с этим учащимся напоминают, что официальна переписка ведётся только через корпоративную почту.
По данным информационного агентства «Новый день», такие сообщение стали поступать студентам УрГУПС. Издание пишет, что студенты получают сообщения от кого-то от лица «руководства» или «сотрудников» вуза, в которых собеседник сначала интересуется учебным процессом, а потом начинает спрашивать про «дропинг» (прим. ред. – когда мошенники используют других людей для вывода средств) и поборы, и после этого предупреждает о звонке из «ФСБ». Далее учащимся действительно звонит неизвестный, который представляется «офицером ФСБ». Он начинает пугать ответившего тем, что его банковский счёт якобы используют для незаконных операций, и требовать следовать его инструкциями. Всё это, вероятнее всего, может закончится для студентов потерей средств.
Портал «Моменты» сообщает, что подобные сообщения также стали получать студенты УГМУ. В связи с этим учащимся напоминают, что официальна переписка ведётся только через корпоративную почту.
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