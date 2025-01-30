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370 тысяч хризантем из Нидерландов уничтожили в Екатеринбурге
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Екатеринбурге не разрешили продавать хризантемы, которые прибыли в уральскую столицу из Нидерландов транзитом через Латвию.
Как сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при проверке цветов – 140 срезах кустовой хризантемы и 120 срезах одноголовой хризантемы – заметили маленьких жучков, падающих с бутонов. Оказалось это был западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis). В екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели лабораторную экспертизу и подтвердили присутствие вредителя в цветах.
В итоге 371801 цветок «в целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории Свердловской области» был изъят и уничтожен.
Как сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при проверке цветов – 140 срезах кустовой хризантемы и 120 срезах одноголовой хризантемы – заметили маленьких жучков, падающих с бутонов. Оказалось это был западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis). В екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели лабораторную экспертизу и подтвердили присутствие вредителя в цветах.
В итоге 371801 цветок «в целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории Свердловской области» был изъят и уничтожен.
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