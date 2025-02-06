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Пять улиц на ВИЗе остались без горячей воды из-за аварийно-восстановительных работ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 7 февраля, в Екатеринбурге на ВИЗе без отопления осталось более 50 домов. Как выяснили Вечерние ведомости отключение проводилось ради аварийно-восстановительных работ.
Отключения коснулись в основном тех домов, которые расположены по улицам Кирова, Фролова и Татищева. Также без горячего водоснабжения осталось несколько домов на улицах Заводской и Школьников.
Согласно информации, которую рассылали специалисты «Екатеринбургэнерго» (есть в распоряжении редакции), горячее водоснабжение отключили в 09.00 и должны вернуть к 17.00.
Отключения коснулись в основном тех домов, которые расположены по улицам Кирова, Фролова и Татищева. Также без горячего водоснабжения осталось несколько домов на улицах Заводской и Школьников.
Согласно информации, которую рассылали специалисты «Екатеринбургэнерго» (есть в распоряжении редакции), горячее водоснабжение отключили в 09.00 и должны вернуть к 17.00.
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