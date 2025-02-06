Пять улиц на ВИЗе остались без горячей воды из-за аварийно-восстановительных работ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 7 февраля, в Екатеринбурге на ВИЗе без отопления осталось более 50 домов. Как выяснили Вечерние ведомости отключение проводилось ради аварийно-восстановительных работ.Отключения коснулись в основном тех домов, которые расположены по улицам Кирова, Фролова и Татищева. Также без горячего водоснабжения осталось несколько домов на улицах Заводской и Школьников.Согласно информации, которую рассылали специалисты «Екатеринбургэнерго», горячее водоснабжение отключили в 09.00 и должны вернуть к 17.00.