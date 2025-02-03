Екатеринбург попал в топ-5 направлений у российских туристов весной

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбург попал в топ-5 городов, в которые этой весной запланировано больше всего поездок. Рейтинг составляли исследователи сервисов для бронирования жилья «Авито Путешествия» и приобретения билетов «Купибилет».Первое место в этом рейтинге занял. Как посчитали аналитики двух сервисов, с учётом авиаперелёта и двухдневного проживания в съемной квартире на поездку в Северную столицу двоим путешественникам потребуется 35 796 рублей, а если они выберут загородный дом – 71 396 рублей. В среднем в этом городе туристы планируют оставаться четверо суток.На втором месте по популярности. Поездка туда при тех же условиях стоит дороже: 61 216 рублей на двоих при аренде квартиры и 75 616 рублей за дом. При этом проживание в курортном городе и билеты до Сочи стоят дороже, чем это выходит с другими городами, участвовавшими в исследовании. Несмотря на это средняя длительность бронирования в Сочи составляет шесть суток.На третьей строчке –, поездка в которую обходится дешевле всего для путешественников. В среднем за два дня аренды жилья и перелёт те, кто планируют отправиться в столицу Татарстана, должны будут заплатить 33 360 рублей при выборе квартиры и 53 560 рублей при выборе дома. На посещение Казани путешественники выделяют в среднем три дня.Замыкают пятерку лидеров. Стоимость весенней поездки в эти города для пары путешественников при посуточной аренде квартиры составит 36 532 и 37 100 рублей, и при аренде дома – 52 732 и 53 900 рублей соответственно. В среднем те, кто едут в Калининград, планируют оставаться там пять дней, а те, кто хотят увидеть столицу Урала, бронируют жильё на трое суток.