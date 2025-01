Екатеринбуржцы предпочитают играть в FIFA и God of War

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Аналитики Авито подвели итоги продаж игр для консолей за 2024 год. В Екатеринбурге спрос на такие игры вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными играми стали FIFA и God of War, а Baldur's Gate и Elden Ring продемонстрировали наиболее заметный рост продаж.Серия FIFA возглавила рейтинг самых продаваемых игр в 2024 году, на неё пришлось 10% от общего объёма продаж. Второе место занял слэшер God of War, который привлёк 5% покупателей. Замыкает тройку лидеров приключенческая игра The Last of Us с такой же долей в 5%. Помимо этого, в пятёрку лидеров вошли игры UFC и It Takes Two.Наибольший рост продаж в Екатеринбурге показала Baldur's Gate. Её покупали в 3,5 раза чаще, чем годом ранее. Экшен-RPG Elden Ring также стала хитом, увеличив продажи в 2,5 раза.