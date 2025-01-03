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Екатеринбуржцы предпочитают играть в FIFA и God of War
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Аналитики Авито подвели итоги продаж игр для консолей за 2024 год. В Екатеринбурге спрос на такие игры вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными играми стали FIFA и God of War, а Baldur's Gate и Elden Ring продемонстрировали наиболее заметный рост продаж.
Серия FIFA возглавила рейтинг самых продаваемых игр в 2024 году, на неё пришлось 10% от общего объёма продаж. Второе место занял слэшер God of War, который привлёк 5% покупателей. Замыкает тройку лидеров приключенческая игра The Last of Us с такой же долей в 5%. Помимо этого, в пятёрку лидеров вошли игры UFC и It Takes Two.
Наибольший рост продаж в Екатеринбурге показала Baldur's Gate. Её покупали в 3,5 раза чаще, чем годом ранее. Экшен-RPG Elden Ring также стала хитом, увеличив продажи в 2,5 раза.
Серия FIFA возглавила рейтинг самых продаваемых игр в 2024 году, на неё пришлось 10% от общего объёма продаж. Второе место занял слэшер God of War, который привлёк 5% покупателей. Замыкает тройку лидеров приключенческая игра The Last of Us с такой же долей в 5%. Помимо этого, в пятёрку лидеров вошли игры UFC и It Takes Two.
Наибольший рост продаж в Екатеринбурге показала Baldur's Gate. Её покупали в 3,5 раза чаще, чем годом ранее. Экшен-RPG Elden Ring также стала хитом, увеличив продажи в 2,5 раза.
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