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Размер материнского капитала в Свердловской области в 2025 году превысит 170 тысяч рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году размер материнского капитала в Свердловской области составит более 170 тысяч рублей. Эта сумма предоставляется всем семьям, которые стали родителями третьего и последующего ребёнка. Размер маткапитала ежегодно индексируется в зависимости от уровня инфляции.
Как сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, с 2011 года в регионе выдано свыше 106 тысяч сертификатов. «Размер материнского капитала увеличился в 1,5 раза, и программа продолжает оставаться востребованной у жителей области. Поэтому было принято решение продлить её действие до 2030 года», — отметил министр.
По данным Департамента информационной политики региона, за последние 11 лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в 2,5 раза.
Как сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, с 2011 года в регионе выдано свыше 106 тысяч сертификатов. «Размер материнского капитала увеличился в 1,5 раза, и программа продолжает оставаться востребованной у жителей области. Поэтому было принято решение продлить её действие до 2030 года», — отметил министр.
По данным Департамента информационной политики региона, за последние 11 лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в 2,5 раза.
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