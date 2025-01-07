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В Свердловской области ищут родственников мужчины с потерей памяти
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» разыскивает родственников 58-летнего Саяпова Рашита Лязимовича, который был найден в Уфе 5 января. Мужчину обнаружили в Калининском районе города в состоянии дезориентации.
Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, седые волосы, зелёные глаза. На момент обнаружения он был одет в зелёную камуфляжную куртку, чёрную толстовку, чёрные штаны и чёрную шапку.
Поисковики призывают всех, кто может опознать мужчину или знает его родственников, связаться с координатором поиска Еленой по телефону 8-937-306-73-53.
Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, седые волосы, зелёные глаза. На момент обнаружения он был одет в зелёную камуфляжную куртку, чёрную толстовку, чёрные штаны и чёрную шапку.
Поисковики призывают всех, кто может опознать мужчину или знает его родственников, связаться с координатором поиска Еленой по телефону 8-937-306-73-53.
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