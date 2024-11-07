Родители екатеринбургских учеников начали кампанию против установки вышки сотовой связи у входа в школу

— говорится в обращении.

«Расстояние до указанных объектов меньше нормативного, что несёт опасность причинения вреда электромагнитного излучения для организма детей и взрослых, осуществляющих учебную деятельность и проживание на данной территории, и создаёт угрозу физическому здоровью не только электромагнитным излучением, но и обрушением самой конструкции либо обрушением оборудования и иных деталей конструкций, размещенных на ней в связи с погодными условиями и иными факторами. Также для электропитания данного ПРТО будут подведены силовые кабели, но конструкция не имеет соответствующей санитарной зоны и ограждений, препятствующих непосредственному доступу детей к данному объекту связи, что несёт угрозу физическому здоровью учеников МАОУ СОШ №48, а также детям проживающих в данном районе»,