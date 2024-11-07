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Родители екатеринбургских учеников начали кампанию против установки вышки сотовой связи у входа в школу
Фото: читатель Вечерних ведомостей
26 октября на ВИЗе, между улицами Крауля и Красных Зорь начали готовить фундамент для вышки сотовой связи. Место для вышки выбрали рядом со входом в школу №48 (Крауля, 91), недалеко от социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Каравелла» (Металлургов, 42а), что возмутило родителей учеников.
Родительский комитет потребовал остановить возведение вышки,указывая на то, что место для её размещения выбрано с нарушениями закона. По словам представителей родительского комитета, величина излучения является допустимой, если вышка расположена на расстоянии 45 метров от жилья. По их подсчётам же, расстояние до здания школы №48 от строящейся мачты сотовой связи составляет 36 метров, до жилого дома на Металларгов, 44а – 27 метров, до жилого здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Каравелла» – 44 метра. Также родители школьников отмечают, что на расстоянии менее 100 метров уже установлена аналогичная вышка, введённая в эксплуатацию.
В родительском комитете утверждают, что ни администрации школы №48, ни администрации социально-реабилитационного центра «Каравелла», ни совету жилого дома Металлургов, 44а не были предоставлены подтверждающие документы, в частности заключение о соответствии проектной документации требованиям санитарных норм.
Члены родительского комитета рассчитывают остановить возведение вышки.
Ранее Вечерние ведомости писали, как строительству вышки сотовой связи противились жители частного сектора на Уралмаше, и даже разбивали палатки, устраивая дежурство, однако в итоге им не удалось отменить установку объекта.
Родительский комитет потребовал остановить возведение вышки,указывая на то, что место для её размещения выбрано с нарушениями закона. По словам представителей родительского комитета, величина излучения является допустимой, если вышка расположена на расстоянии 45 метров от жилья. По их подсчётам же, расстояние до здания школы №48 от строящейся мачты сотовой связи составляет 36 метров, до жилого дома на Металларгов, 44а – 27 метров, до жилого здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Каравелла» – 44 метра. Также родители школьников отмечают, что на расстоянии менее 100 метров уже установлена аналогичная вышка, введённая в эксплуатацию.
«Расстояние до указанных объектов меньше нормативного, что несёт опасность причинения вреда электромагнитного излучения для организма детей и взрослых, осуществляющих учебную деятельность и проживание на данной территории, и создаёт угрозу физическому здоровью не только электромагнитным излучением, но и обрушением самой конструкции либо обрушением оборудования и иных деталей конструкций, размещенных на ней в связи с погодными условиями и иными факторами. Также для электропитания данного ПРТО будут подведены силовые кабели, но конструкция не имеет соответствующей санитарной зоны и ограждений, препятствующих непосредственному доступу детей к данному объекту связи, что несёт угрозу физическому здоровью учеников МАОУ СОШ №48, а также детям проживающих в данном районе»,
— говорится в обращении.
В родительском комитете утверждают, что ни администрации школы №48, ни администрации социально-реабилитационного центра «Каравелла», ни совету жилого дома Металлургов, 44а не были предоставлены подтверждающие документы, в частности заключение о соответствии проектной документации требованиям санитарных норм.
Члены родительского комитета рассчитывают остановить возведение вышки.
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Ранее Вечерние ведомости писали, как строительству вышки сотовой связи противились жители частного сектора на Уралмаше, и даже разбивали палатки, устраивая дежурство, однако в итоге им не удалось отменить установку объекта.
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