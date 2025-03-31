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Дождь и снег обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, в том числе мокрого. Также синоптики обещают ветер до 14 метров в секунду.
В четверг, 3 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами дождь (на севере и в горах с мокрым снегом). Ночью 0...+5°C, на крайнем севере до -2°C. Днём +5...+10°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +3...+5°C, днём +8...+10°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 4 марта, в области облачно с прояснениями, местами осадки –преимущественно в виде снега, на крайнем юге в виде мокрого снега. Ночью -3...+2°C, на севере до -8°C, днём +2...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью мокрый снег, -1...+1°C, днём преимущественно без осадков, +5...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 3 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами дождь (на севере и в горах с мокрым снегом). Ночью 0...+5°C, на крайнем севере до -2°C. Днём +5...+10°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +3...+5°C, днём +8...+10°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 4 марта, в области облачно с прояснениями, местами осадки –преимущественно в виде снега, на крайнем юге в виде мокрого снега. Ночью -3...+2°C, на севере до -8°C, днём +2...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью мокрый снег, -1...+1°C, днём преимущественно без осадков, +5...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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