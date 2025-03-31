В Арамили под колёса «Газели» угодил 15-летний велосипедист

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– рассказали в управлении. «Вместе с ним был его друг, с которым они отправились кататься на велосипедах с разрешения родителей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 2 апреля, в Арамили в районе 19-го дома на улице Горбачёва под колёса «Газели» попал 15-летний велосипедист. С места ДТП его увезли в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГБИДД по Свердловской области, подростка госпитализировали.По предварительным данным, авария произошла из-за того, что юноша, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику. Сообщается, что парень не использовал защитную экипировку.