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В Арамили под колёса «Газели» угодил 15-летний велосипедист
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 2 апреля, в Арамили в районе 19-го дома на улице Горбачёва под колёса «Газели» попал 15-летний велосипедист. С места ДТП его увезли в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГБИДД по Свердловской области, подростка госпитализировали.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что юноша, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику. Сообщается, что парень не использовал защитную экипировку.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГБИДД по Свердловской области, подростка госпитализировали.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что юноша, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику. Сообщается, что парень не использовал защитную экипировку.
«Вместе с ним был его друг, с которым они отправились кататься на велосипедах с разрешения родителей»,
– рассказали в управлении.
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