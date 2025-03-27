Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги работы за неделю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Со статистикой, показывающей обстановку на дорогах с 24 по 30 марта, поделилась Госавтоинспекция Свердловской области. Согласно этим данным, на прошлой неделе автоинспекторами было пресечено 9 872 нарушения правил дорожного движения.На пешеходов пришёлся 1141 случай нарушений. Ещё 74 нарушения допустили велосипедисты, а 43 — байкеры (то есть, заметен ожидаемый рост нарушений со стороны «наездников»). Остальные нарушения совершали водители различных видов транспорта, включаю таксистов (84 случая) и водителей автобусов (57).Из видов нарушений самыми распространёнными остаются вождение непристёгнутыми ремнями безопасности (таких нарушений было зафиксировано 2 349) и тонировка стёкол автомобиля (1 325 нарушений). За управление транспортными средствами в состоянии опьянения отстранены 132 водителя, из них 21 — повторно. Ещё 52 человека отказались от медицинского освидетельствования.В регионе продолжает работу система автоматической фиксации нарушений: на основе данных камер вынесено 127 068 постановлений о наложении штрафов.