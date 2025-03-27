Треть из 16 свердловских пожаров вторника произошла из-за короткого замыкания

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно сводке МЧС России, в первый день апреля на территории Свердловской области огнеборцами было ликвидировано 16 пожаров, десять из которых — в жилом секторе. Примерно треть возгораний — 31% — произошла по причине короткого замыкания в электропроводке или в приборах.Самый крупный из попавших в сводку вторничных пожаров стал и самым трагическим — в екатеринбургском садовом товариществе «Спутник» сгорел человек. Погибшего обнаружили уже после того, как раскинувшийся на сотню квадратных метров огонь был потушен. Пожарные принялись разбирать обгоревшую конструкцию садового домика, когда и нашли бездыханное тело человека. Вместе с садовым домиком сгорели и надворные постройки.Примерно такой же по масштабам пожар произошёл вчера и в Артёмовском. Там огонь охватил 88 квадратных метров частного жилого дома и прилегающих деревянных построек на улице Вторая Северная. В данном случае тоже могли погибнуть люди, но 17 пожарных, подоспевших к месту происшествия, успели спасти четырёх жильцов, выведя их на улицу из горящего здания. Среди этих спасённых есть и один несовершеннолетний. Всего с момента прибытия пожарных на место происшествия и до разбора сгоревших конструкций ушло 53 минуты.