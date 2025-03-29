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В Екатеринбурге обсудят «неоконченный треугольник» Эрнста Неизвестного
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 6 апреля, в Образовательном центре Ельцин Центра пройдёт дискуссия «Неоконченный треугольник», посвящённая 100-летию скульптора Эрнста Неизвестного. Участники встречи обсудят один из его самых амбициозных проектов — «Треугольник страданий».
По задумке Эрнста Неизвестного, «Треугольник страданий» должен был включать три памятника жертвам политических репрессий — в Магадане, в Екатеринбурге и в Воркуте. В 1990 году скульптор подписал договор на создание «Мемориала жертвам сталинских репрессий» в Свердловске, однако проект был реализован лишь частично. Первый памятник, «Маска скорби», был установлен в Магадане в 1996 году, второй — в Екатеринбурге в 2017-м. Третий монумент, запланированный в Воркуте, так и не был построен, что делает проект незавершённым.
В воскресной дискуссии, посвящённой «Треугольнику страданий», примут участие директор мемориала «Маска Скорби» Вера Смирнова, председатель Свердловской областной ассоциации жертв политических репрессий Татьяна Знак и искусствоведы. Они расскажут об истории создания мемориалов, их значении сегодня и художественном замысле Эрнста Неизвестного.
Встреча начнётся в 14.00 в медиазале Образовательного центра (третий этаж Ельцин-центра). Вход свободный, но требуется регистрация.
По задумке Эрнста Неизвестного, «Треугольник страданий» должен был включать три памятника жертвам политических репрессий — в Магадане, в Екатеринбурге и в Воркуте. В 1990 году скульптор подписал договор на создание «Мемориала жертвам сталинских репрессий» в Свердловске, однако проект был реализован лишь частично. Первый памятник, «Маска скорби», был установлен в Магадане в 1996 году, второй — в Екатеринбурге в 2017-м. Третий монумент, запланированный в Воркуте, так и не был построен, что делает проект незавершённым.
В воскресной дискуссии, посвящённой «Треугольнику страданий», примут участие директор мемориала «Маска Скорби» Вера Смирнова, председатель Свердловской областной ассоциации жертв политических репрессий Татьяна Знак и искусствоведы. Они расскажут об истории создания мемориалов, их значении сегодня и художественном замысле Эрнста Неизвестного.
Встреча начнётся в 14.00 в медиазале Образовательного центра (третий этаж Ельцин-центра). Вход свободный, но требуется регистрация.
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