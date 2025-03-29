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В Екатеринбурге обсудят «неоконченный треугольник» Эрнста Неизвестного

21.08 Среда, 2 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В воскресенье, 6 апреля, в Образовательном центре Ельцин Центра пройдёт дискуссия «Неоконченный треугольник», посвящённая 100-летию скульптора Эрнста Неизвестного. Участники встречи обсудят один из его самых амбициозных проектов — «Треугольник страданий».

По задумке Эрнста Неизвестного, «Треугольник страданий» должен был включать три памятника жертвам политических репрессий — в Магадане, в Екатеринбурге и в Воркуте. В 1990 году скульптор подписал договор на создание «Мемориала жертвам сталинских репрессий» в Свердловске, однако проект был реализован лишь частично. Первый памятник, «Маска скорби», был установлен в Магадане в 1996 году, второй — в Екатеринбурге в 2017-м. Третий монумент, запланированный в Воркуте, так и не был построен, что делает проект незавершённым.

В воскресной дискуссии, посвящённой «Треугольнику страданий», примут участие директор мемориала «Маска Скорби» Вера Смирнова, председатель Свердловской областной ассоциации жертв политических репрессий Татьяна Знак и искусствоведы. Они расскажут об истории создания мемориалов, их значении сегодня и художественном замысле Эрнста Неизвестного.

Встреча начнётся в 14.00 в медиазале Образовательного центра (третий этаж Ельцин-центра). Вход свободный, но требуется регистрация.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:45 Прокуратура выбила из екатеринбургской компании почти два миллиона на зарплаты
20:06 Стали известны дата и место прощания с сотрудницей Музея Бориса Ельцина
19:33 Следователи Туринска частично закончили расследование дела о банде мошенников
19:02 Телеграм-канал «Екатарсис» открывает в Екатеринбурге культурный офлайн-клуб
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17:38 Дождь и снег обещают синоптики в Свердловской области
17:00 К трём годам колонии строгого режима приговорили прикурившего от Вечного огня ревдинца
16:31 На четыре дня в Екатеринбурге закроют движение на Облепиховом переулке
16:04 Нижнетагильская природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с мором рыбы в водоёме сада «Озерки»
15:35 Областной суд не стал отпускать главу Артёмовского округа Трофимова из СИЗО
14:57 Напавшего на человека на улице Восточной в Екатеринбурге мужчину отправили в СИЗО
14:30 В Екатеринбурге проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
13:46 В Свердловской области назвали города с высоким уровнем загрязнения воздуха
13:04 Сбившему на катере женщину на сапе жителю Нижнего Тагила вынесли приговор
12:40 Контролировать работу общественного транспорта в Екатеринбурге будет Центр управления перевозками
11:48 18 килограмм незадекларированной одежды хотел провезти пассажир рейса Пекин – Екатеринбург
11:18 После падения с крыши работавшего без страховки мужчины в Режевском районе возбудили уголовное дело
10:32 В Свердловской области начал действовать пожароопасный сезон
09:44 В Екатеринбурге на Сортировке дети закидали женщину камнями
09:07 В Екатеринбурге объявили старт месячника чистоты
21:15 В Екатеринбурге областной суд встал на сторону сборщика цветмета
20:17 Екатеринбург культурный понёс тяжёлую утрату — ушла из жизни Марина Соколовская
20:07 Более сотни ДТП за сутки зафиксировано на территории Свердловской области
19:29 Незаконное хранение наркотиков привело екатеринбуржца на скамью подсудимых
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