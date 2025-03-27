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Телеграм-канал «Екатарсис» открывает в Екатеринбурге культурный офлайн-клуб
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Культурный проект «Екатарсис» (который, в частности, включает в себя популярный телеграм-канал) выходит за рамки онлайн-пространства и приглашает любителей искусства на офлайн-встречи в новом клубе. Первая встреча состоится уже через несколько дней.
В субботу, 5 апреля, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоится «премьера» культурного клуба «Екатарсис». Первое заседание его будет приурочено к закрытию выставки «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик». Для участников мероприятия заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства музея Ольга Горнунг проведёт кураторскую экскурсию. В завершение встречи среди гостей будет разыгран годовой абонемент на все площадки музея.
Начало первого заседания культурного клуба «Екатарсис» запланировано на 15.00. Участие возможно только по предварительной регистрации. Количество мест ограничено — на заседание смогут попасть только 15 человек.
В дальнейшем клубные мероприятия планируется проводить один-два раза в месяц. Это будут посещения выставок и спектаклей, экскурсии по Екатеринбургу, а также культурные поездки по Свердловской области и даже России. Организаторы (среди которых Анна Филосян, известная как переводчица и влиятельный культуртрегер Екатеринбурга) обещают эксклюзивные маршруты и тематические путешествия.
В субботу, 5 апреля, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоится «премьера» культурного клуба «Екатарсис». Первое заседание его будет приурочено к закрытию выставки «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик». Для участников мероприятия заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства музея Ольга Горнунг проведёт кураторскую экскурсию. В завершение встречи среди гостей будет разыгран годовой абонемент на все площадки музея.
Начало первого заседания культурного клуба «Екатарсис» запланировано на 15.00. Участие возможно только по предварительной регистрации. Количество мест ограничено — на заседание смогут попасть только 15 человек.
В дальнейшем клубные мероприятия планируется проводить один-два раза в месяц. Это будут посещения выставок и спектаклей, экскурсии по Екатеринбургу, а также культурные поездки по Свердловской области и даже России. Организаторы (среди которых Анна Филосян, известная как переводчица и влиятельный культуртрегер Екатеринбурга) обещают эксклюзивные маршруты и тематические путешествия.
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