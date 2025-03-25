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Проведение фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге оказалось под угрозой
Фото с личной страницы Николая Коляды /vk.com/nkolyada2020
Николай Коляда намерен отказаться от проведения «Коляда-Plays» в Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования. Министерство культуры Свердловской области отказало в выделении гранта на фестиваль.
Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», где приводит ответ от министра культуры региона Светланы Учайкиной.
В письме говорится, что «Коляда-театр» неоднократно нарушал сроки отчетности.
Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», где приводит ответ от министра культуры региона Светланы Учайкиной.
«С утра получил письмо от министра культуры Свердловской области о том, что грант на фестиваль нам не дадут от правительства области. В связи с чем фестиваля в этом году не будет. Красиво я всё задумал, но денег нет. Взять мне их неоткуда»,
– написал Николай Коляда.
В письме говорится, что «Коляда-театр» неоднократно нарушал сроки отчетности.
«Ну и вообще, как вы понимаете: не отчитались, потому что деньги я своровал»,
– негодует драматург.
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