Проведение фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге оказалось под угрозой

– написал Николай Коляда.

«С утра получил письмо от министра культуры Свердловской области о том, что грант на фестиваль нам не дадут от правительства области. В связи с чем фестиваля в этом году не будет. Красиво я всё задумал, но денег нет. Взять мне их неоткуда»,