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Рабочий погиб при обрушении на шахте «Ново-Кальинская» вблизи Североуральска
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 2 апреля, поздним вечером на шахте «Ново-Кальинская» в посёлке Калья, вблизи Североуральска, при обрушении погиб рабочий.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, это случилось около 23.30, когда на отметке 1010 метров после горного удара произошёл обвал горной породы. На смене на данном участке в этот момент находилось семь человек, но только шесть из них смогли подняться на поверхность. К настоящему моменту публикации известно, что седьмой погиб под завалами. В его поисках участвовали 22 специалиста МЧС.
В областном СК сообщили, что он погибшим был мужчина, 1995 года рождения, работавший горнорабочим очистного забоя.
По факту произошедшего следователи проводят проверку на статью 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура также организовала свою проверку.
Напомним, что обрушения на этой шахте происходит не впервые – в декабре 2024 года сообщалось, что при таком же ЧП погиб рабочий.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, это случилось около 23.30, когда на отметке 1010 метров после горного удара произошёл обвал горной породы. На смене на данном участке в этот момент находилось семь человек, но только шесть из них смогли подняться на поверхность. К настоящему моменту публикации известно, что седьмой погиб под завалами. В его поисках участвовали 22 специалиста МЧС.
В областном СК сообщили, что он погибшим был мужчина, 1995 года рождения, работавший горнорабочим очистного забоя.
По факту произошедшего следователи проводят проверку на статью 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура также организовала свою проверку.
Напомним, что обрушения на этой шахте происходит не впервые – в декабре 2024 года сообщалось, что при таком же ЧП погиб рабочий.
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