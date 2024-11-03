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В Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с и метели
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
10 ноября в Свердловской области прогнозируют порывы ветра до 20 м/с и метели, сообщает МЧС региона. В ведомстве призывают жителей быть внимательными и соблюдать рекомендации для безопасности. В экстренной ситуации можно обратиться по телефону 112.
Спасатели рекомендуют при сильном ветре избегать рекламных конструкций и неустойчивых сооружений, которые могут быть повреждены порывами. Не следует искать укрытия у стен зданий или парковать автомобили под деревьями и рядом с конструкциями, закрепленными ненадёжно.
В жилых домах и квартирах необходимо плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить повреждения в непогоду. Для тех, кто будет находиться в дороге, важно сохранять предельную бдительность: видимость может значительно ухудшиться из-за метели, что потребует повышенного внимания на дорогах.
Спасатели рекомендуют при сильном ветре избегать рекламных конструкций и неустойчивых сооружений, которые могут быть повреждены порывами. Не следует искать укрытия у стен зданий или парковать автомобили под деревьями и рядом с конструкциями, закрепленными ненадёжно.
В жилых домах и квартирах необходимо плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить повреждения в непогоду. Для тех, кто будет находиться в дороге, важно сохранять предельную бдительность: видимость может значительно ухудшиться из-за метели, что потребует повышенного внимания на дорогах.
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