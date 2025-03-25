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В Свердловской области разрешили к продаже зараженные киви из Ирана
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловскую область привезли две тонны киви из Ирана, при проверке которых был обнаружен карантинный вредитель.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, один из образцов поврежденного фрукта был передан на лабораторное исследование в Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», где обнаружили тутовую щитовку, считающуюся карантинным объектом.
Однако запрещать реализацию партии киви не стали.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, один из образцов поврежденного фрукта был передан на лабораторное исследование в Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», где обнаружили тутовую щитовку, считающуюся карантинным объектом.
Однако запрещать реализацию партии киви не стали.
«В связи с тем, что основной путь распространения щитовки – посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, то продукция разрешена к реализации»,
– пояснили в ведомстве.
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