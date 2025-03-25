В Екатеринбурге в парке Камвольного комбината спилили деревья

– пишет ресурс.

«В некоторых чатах пишут о том, что "людей не предупредили и не сказали, кто дал разрешение". Спешим успокоить: лесники проводят работы по уборке сухостойных и больных деревьев. Парк, напомним, является ООПТ (особо охраняемой природной территорией). Все необходимые ведомства, комитеты и лица уведомлены, а документы согласованы»,