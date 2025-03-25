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В Екатеринбурге в парке Камвольного комбината спилили деревья
Фото: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
В Екатеринбурге в парке возле Свердловского камвольного комбината спилили несколько деревьев. Местные жители оказались в недоумении.
Как сообщается в телеграм-канале «Четвёртого канала», люди не понимают, почему никого не предупредили о вырубке деревьев, и возмущены тем, что на это было дано разрешение.
Они уверены, что деревья были здоровы. Однако это опровергают в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», заявляя, что все работы были согласованы.
Как сообщается в телеграм-канале «Четвёртого канала», люди не понимают, почему никого не предупредили о вырубке деревьев, и возмущены тем, что на это было дано разрешение.
Они уверены, что деревья были здоровы. Однако это опровергают в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», заявляя, что все работы были согласованы.
«В некоторых чатах пишут о том, что "людей не предупредили и не сказали, кто дал разрешение". Спешим успокоить: лесники проводят работы по уборке сухостойных и больных деревьев. Парк, напомним, является ООПТ (особо охраняемой природной территорией). Все необходимые ведомства, комитеты и лица уведомлены, а документы согласованы»,
– пишет ресурс.
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