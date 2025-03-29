Двух екатеринбурженок развели на 10 миллионов рублей на сайте знакомств





– рассказали в полиции. «Ущерб составил 5 010 000 рублей, из них личные – 2 910 000 рублей, кредитные – 2 100 000 рублей»,





– сообщили в пресс-группе. «После внесения последней суммы "трейдер" перестал выходить на связь и очистил всю переписку в мессенджере, тогда женщина поняла, что её обманули. Ущерб 5 100 000 рублей, из них 4 100 000 рублей – кредитные средства, 1 000 000 рублей – личные накопления»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге за минувшие сутки зарегистрировали два случая мошенничества на сайтах знакомств. В обоих случаях пострадали женщины, которые доверились советам незнакомцев.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, первый случай зарегистрировали в ОП №4, куда обратилась местная жительница, 1987 года рождения. Она рассказала, что познакомилась с молодым человеком, который предложил ей поучаствовать в торгах на бирже, после чего с ней связались неизвестные, которые стали курировать её дальнейшие действия. Сначала екатеринбурженку убедили установить специальное приложение, где она несколько раз пополнила счёт. После этого её попросили оплатить страховку. Затем по совету «кураторов» она сделала ещё один платёж, но деньги по каким-то причинам не поступили на счёт. И тут началась «спасательная операция», в ходе которой женщина не только потеряла личные сбережения, но и кредитные средства, которые на неё успели оформить.Второй такой случай зафиксировали в ОП №6. Ситуация похожая. Женщина, 1966 года рождения, познакомилась с неизвестным, который рассказал ей, что занимается инвестициями через знакомого «трейдера». Далее этот знакомый стал её личным куратором. Под его руководством она несколько раз пополняла свои счета, по вдруг «трейдер» не перестал выходить на связь.По факту обоих случаев были возбуждены уголовные дела.