Возрастное ограничение 18+
Стали известны дата и место прощания с сотрудницей Музея Бориса Ельцина
Фото: Ельцин Центр
Ельцин-центр сообщил, когда и где состоится церемония прощания с сотрудницей музея Бориса Ельцина Мариной Соколовской, скончавшейся после болезни.
Траурные мероприятия пройдут в Екатеринбурге в пятницу, 4 апреля. Прощание с Мариной Соколовской начнётся в 9.30 в доме прощания «Вознесение» (улицы Серафимы Дерябиной, 41А). В 11.00 состоится отпевание усопшей в Ивановском храме на улице Репина. После чего покойная будет предана земле на Северном кладбище в Берёзовском.
В этот же день, в 14.30 в Зале Свободы Музея Бориса Ельцина состоится встреча памяти, где коллеги, друзья и студенты смогут сказать добрые слова о Марине Соколовской. Вход в зал будет организован через 3-й этаж Ельцин Центра. В это время для посетителей музея Зал Свободы будет закрыт.
Напомним, искусствовед Марина Соколовская — известный на Урале деятель культуры. Она курировала выставочные проекты в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Перми и других городах. Кроме того, она преподавала в УрФУ и руководила экспозиционно-выставочным отделом Музея Бориса Ельцина. На момент смерти Марине Соколовской было всего 47 лет.
Траурные мероприятия пройдут в Екатеринбурге в пятницу, 4 апреля. Прощание с Мариной Соколовской начнётся в 9.30 в доме прощания «Вознесение» (улицы Серафимы Дерябиной, 41А). В 11.00 состоится отпевание усопшей в Ивановском храме на улице Репина. После чего покойная будет предана земле на Северном кладбище в Берёзовском.
В этот же день, в 14.30 в Зале Свободы Музея Бориса Ельцина состоится встреча памяти, где коллеги, друзья и студенты смогут сказать добрые слова о Марине Соколовской. Вход в зал будет организован через 3-й этаж Ельцин Центра. В это время для посетителей музея Зал Свободы будет закрыт.
Напомним, искусствовед Марина Соколовская — известный на Урале деятель культуры. Она курировала выставочные проекты в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Перми и других городах. Кроме того, она преподавала в УрФУ и руководила экспозиционно-выставочным отделом Музея Бориса Ельцина. На момент смерти Марине Соколовской было всего 47 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
30 марта 2025
30 марта 2025