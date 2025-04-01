Стали известны дата и место прощания с сотрудницей Музея Бориса Ельцина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ельцин-центр сообщил, когда и где состоится церемония прощания с сотрудницей музея Бориса Ельцина Мариной Соколовской, скончавшейся после болезни.Траурные мероприятия пройдут в Екатеринбурге в пятницу, 4 апреля. Прощание с Мариной Соколовской начнётся в 9.30 в доме прощания «Вознесение» (улицы Серафимы Дерябиной, 41А). В 11.00 состоится отпевание усопшей в Ивановском храме на улице Репина. После чего покойная будет предана земле на Северном кладбище в Берёзовском.В этот же день, в 14.30 в Зале Свободы Музея Бориса Ельцина состоится встреча памяти, где коллеги, друзья и студенты смогут сказать добрые слова о Марине Соколовской. Вход в зал будет организован через 3-й этаж Ельцин Центра. В это время для посетителей музея Зал Свободы будет закрыт.Напомним, искусствовед Марина Соколовская — известный на Урале деятель культуры. Она курировала выставочные проекты в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Перми и других городах. Кроме того, она преподавала в УрФУ и руководила экспозиционно-выставочным отделом Музея Бориса Ельцина. На момент смерти Марине Соколовской было всего 47 лет.