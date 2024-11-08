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Скульпторов приглашают принять участие в в разработке памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге
Фото: Олег Беляев (wikimedia.org / CC BY-SA 3.0)
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку эскизного проекта скульптурной композиции, посвящённой памяти режиссёра Алексея Балабанова. Заявки от скульпторов, дизайнеров, архитекторов и студентов профильных специальностей вузов будут приниматься до 1 декабря.
Участникам предстоит с 20 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года изготовить макет скульптурной композиции и передать его для рассмотрения на втором заседании жюри (оно пройдёт в начале февраля 2025 года).
Награждение победителя и призёров состоится в конце февраля, когда будет отмечаться 66 лет со дня рождения известного екатеринбуржца (Балабанов родился 25 февраля 1959 года).
Решение поставить памятник режиссёру было озвучено Алексеем Орловым на заседании Совета неравнодушных 1 августа этого года. Градоначальник сделал это после предложения продюсера и экс-директора «Смысловых галлюцинаций» Олега Гененфельда (Балабанов, как и участники этого музыкального коллектива, был членом Свердловского рок-клуба).
Уже после заседания Совета неравнодушных возникла дискуссия, каким изобразить Балабанова — на совете был представлен вариант скульптуры, сделанной на основе фотографии 1987 года, когда Балабанов ещё жил и работал в Свердловске. Однако прозвучали предложения сделать памятник в более узнаваемом образе — каким выглядел Балабанов в XXI веке, когда режиссёр уже переехал в Северную столицу. Именно в Санкт-Петербурге Алексей Балабанов основал кинокомпанию СТВ, прославившуюся фильмами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Кочегар», «Война», «Про уродов и людей» и множеством других.
В настоящий момент в Екатеринбурге есть мемориальная доска памяти Алексея Балабанова — на здании гимназии №2 в Пестеревском переулке, в которой он учился. Памятник, предварительно, решили установить у Свердловской киностудии, однако мэрия указала, что «возможно уточнение или предложение другой территории для реализации данного проекта участником конкурса».
Участникам предстоит с 20 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года изготовить макет скульптурной композиции и передать его для рассмотрения на втором заседании жюри (оно пройдёт в начале февраля 2025 года).
Награждение победителя и призёров состоится в конце февраля, когда будет отмечаться 66 лет со дня рождения известного екатеринбуржца (Балабанов родился 25 февраля 1959 года).
Решение поставить памятник режиссёру было озвучено Алексеем Орловым на заседании Совета неравнодушных 1 августа этого года. Градоначальник сделал это после предложения продюсера и экс-директора «Смысловых галлюцинаций» Олега Гененфельда (Балабанов, как и участники этого музыкального коллектива, был членом Свердловского рок-клуба).
Уже после заседания Совета неравнодушных возникла дискуссия, каким изобразить Балабанова — на совете был представлен вариант скульптуры, сделанной на основе фотографии 1987 года, когда Балабанов ещё жил и работал в Свердловске. Однако прозвучали предложения сделать памятник в более узнаваемом образе — каким выглядел Балабанов в XXI веке, когда режиссёр уже переехал в Северную столицу. Именно в Санкт-Петербурге Алексей Балабанов основал кинокомпанию СТВ, прославившуюся фильмами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Кочегар», «Война», «Про уродов и людей» и множеством других.
Макет памятника, представленный 1 августа. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В настоящий момент в Екатеринбурге есть мемориальная доска памяти Алексея Балабанова — на здании гимназии №2 в Пестеревском переулке, в которой он учился. Памятник, предварительно, решили установить у Свердловской киностудии, однако мэрия указала, что «возможно уточнение или предложение другой территории для реализации данного проекта участником конкурса».
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