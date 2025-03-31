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СМИ сообщают о ликвидации рынка на ВИЗе ради расширения улицы Татищева в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на ВИЗе хотят снести рынок ради расширения улицы Татищева.
Речь идёт о рынке на углу улиц Татищева и Заводская. По данным 66.ru, мэрия предлагала владельцам киосков перенести их в другое место, но, как сообщается, из-за того, что ответ от предпринимателей шёл очень долго, сделку отменили.
Расширять улицу планируют в несколько этапах. Ради этого в том числе запланирован снос домов.
Речь идёт о рынке на углу улиц Татищева и Заводская. По данным 66.ru, мэрия предлагала владельцам киосков перенести их в другое место, но, как сообщается, из-за того, что ответ от предпринимателей шёл очень долго, сделку отменили.
Расширять улицу планируют в несколько этапах. Ради этого в том числе запланирован снос домов.
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