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В Екатеринбурге самокатчики избили молодого мужчину, он госпитализирован с серьезными травмами

16.29 Четверг, 3 апреля 2025
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге двое самокатчиков жестоко избили молодого мужчину на тротуаре после возникшего конфликта. С серьезными травмами пострадавший был госпитализирован, ему предстоит операция. В полиции приняли заявление, но, судя по рассказу мужчины, искать нападавших там не торопятся, а в сервисе кикшеринга он «не получил даже отписки».

По словам Сергея (имя изменено в целях безопасности), конфликт произошел еще 31 марта, в промежутке с 18:00 до 18:40, на тротуаре у остановки «Академия при президенте России». Два молодых парня спортивного телосложения ехали вдвоем на одном электросамокате. «Шёл по тротуару, они ехали прямо на меня на скорости 15 км/ч и не пытались повернуть. Я инстинктивно немного оттолкнул, они сшибли мужчину и потом пошли с кулаками на меня», — рассказал Сергей корреспонденту «Вечерних ведомостей».

По его словам, пешеход, которого сбили самокатчики, выронил телефон, но не стал разбираться в ситуации, а «сразу ретировался», увидев, что намечается потасовка. Дальше, по словам Сергея, ему пришлось применить перцовый баллончик (к слову, у молодых людей он тоже был при себе). «Показал перец, они тоже показали и стали на меня дальше идти. Я применил перцовый баллон для самозащиты, нападавшие тоже применили в мою сторону, но остановились на месте, после чего я поскорее покинул место стычки», — говорит Сергей. Однако вскоре, с его слов, он почувствовал удар в спину. «Через пару минут меня ногой в спину сбивает пассажир самоката. Затем оба не дают мне встать, накидывая ногами и кулаками. Я еле отполз, стал звать на помощь», — рассказывает пострадавший.

Все это происходило на глазах у десятков очевидцев, между тем, в ситуацию осмелилась вмешаться лишь одна женщина. «Она попыталась их успокоить. Я сделал их фото, подошёл к женщине спросить, будет ли она свидетелем. Тут они убрали руки за спину и стали спокойно спрашивать, почему я их толкнул. Я подошёл и хотел высказать им, почему они вдвоем на меня накинулись. И тут тот, что стоял с руками за спиной, ломает мне джебом три кости на лице», — рассказывает Сергей.

Судя по фотографиям нападавших (есть в распоряжении редакции), у одного из них на левой руке был надет широкий перстень, похожий на печатку, которые используют для усиления удара в драках и «разборках». По словам Сергея, этот человек ударил его по лицу именно левой рукой (и, предположительно, держал руки за спиной, чтобы надеть печатку). В итоге Сергей получил перелом скулы, верхней челюсти и орбитальный перелом. Его увезли в больницу из травмпункта.

С заявлением в отдел полиции №5 пострадавший обратился сразу после нападения. Ему выдали талон с номером КУСП, однако с понедельника никто из сотрудников МВД с мужчиной не связывался (в том числе не запрашивали фото, между тем — лица на фотографиях видны отчётливо). Он написал заявление в Ленинскую прокуратуру с указанием всех данных. Кроме того, Сергей попытался выстроить диалог с сервисом кикшеринга. Он написал подробности происшествия (в том числе указал на то, что два человека ехали на одном самокате), выслал фотографии и попросил связаться с правоохранительными органами, чтобы взять ситуацию на совместный контроль. Однако, по словам Сергея, он «не получил даже отписку, а заявку просто закрыли».

По нашим данным, на перекрестке, где произошёл конфликт, установлены восемь камер. Пока полиция не вышла на связь, пострадавший пытается договориться с предпринимателями, у которых есть свои камеры видеонаблюдения на этом участке, чтобы получить записи произошедшего.

Добавим, что редакция направила запросы в УМВД Екатеринбурга и сервис кикшеринга.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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08:38 Рабочий погиб при обрушении на шахте «Ново-Кальинская» вблизи Североуральска
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20:45 Прокуратура выбила из екатеринбургской компании почти два миллиона на зарплаты
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19:02 Телеграм-канал «Екатарсис» открывает в Екатеринбурге культурный офлайн-клуб
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