Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области хотят ужесточить требования к кикшеринговым компаниям

10.45 Четверг, 3 апреля 2025
Фото предоставлено организаторами круглого стола
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области состоялся круглый стол на тему правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, речь шла об электросамокатах, так как с приходом весны они вернулись на улицы, и с первых же дней со стороны самокатчиков стали фиксироваться нарушения.

Обсуждение прошло в Екатеринбурге в Уральском государственном юридическом университете имени В.Ф. Яковлева, где встретились представители министерства транспорта, законодательного собрания региона, администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, ГИБДД и научного сообщества.

Во время круглого стола отметили, что только в этом сезоне только на улицы уральской столицы планируют выставить более 16 электросамокатов, которые создают реальную опасность для пешеходов.

Согласно официальной статистике, озвученной начальником отдела исполнения административного законодательства УГИБДД по Свердловской области Айдаром Хузиным, в прошлом сезоне в авариях с самокатами пострадали 167 человек, в том числе – 33 ребёнка. Однако, с его слов, информации по фактическому числу ДТП и пострадавшим нет, так как идентифицировать или догнать виновника аварии зачастую невозможно.

Депутат свердловского законодательного собрания области, заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Алексей Свалов напомнил, что опрос, который проводила администрация Екатеринбурга в марте, показал, что большинство горожан опрошенных категорически против электросамокатов.

«Именно пешеходы стали заложниками ситуации: они вынуждены постоянно оборачиваться и, избегая травм, уступать дорогу самокатам на тротуарах, где имеют законное преимущество. Кикшеринговые компании не соблюдают договоренностей, отраженных в соглашении с администрацией Екатеринбурга. Мы видим это каждый день: самокаты хаотично разбросаны по всему городу, в том числе, возле метро, хотя это напрямую противоречит соглашению, ими далеко не всегда соблюдается предусмотренные ограничение скоростного режима, что может привести к ДТП»,

– сказал Алексей Свалов.


Депутат убежден, что электросамокатам в центре города не место до тех пор, пока для них не создадут условия.

«Сами сотрудники кикшеринговых служб, развозя аккумуляторы для электросамокатов, нарушают правила дорожного движения. Поэтому, я считаю, администрация города должна поставить на первое место безопасность и комфорт пешеходов. Мое мнение неизменно: пока в городе нет необходимой инфраструктуры для СИМ, электросамокатам не место в центре Екатеринбурга. И примеры других городов, закреплённые на законодательном уровне, говорят о том, что это возможно»,

– заявил Свалов.


Начальник отдела организации дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Мышленник также убежден в том, что нужно менять подход к работе с кикшеринговыми компаниями. Он предложил пересмотреть соглашения заключенные с операторами, предоставляющие в аренду СИМ, и дополнить их некоторыми пунктами, которые будут регламентировать ограничения и ответственность компаний в части аренды самокатов.

На круглом столе предложили усилить контроль за соблюдением договоренностей кикшеринговыми операторами, а также обязать их обеспечить пользователей средствами защиты и увеличить идентификационные номера на самокатах, которые в настоящий момент, как уверены участники встречи, разглядеть практически невозможно. Также на встречи посчитали необходимым проработать вопрос об эвакуации самокатов с территорий общего пользования, которые не предусмотрены для стоянки СИМ, со штрафными санкциями для оператора. Самокаты не должны быть брошены на тротуарах и проезжих частях. Озвучивалось мнение, что там, где нет возможности выделить полосу для СИМ, самокатчиков быть не должно.

Кроме этого, было выдвинуто предложение внести в КОАП РФ изменения, касающиеся ответственности операторов за попадание в ДТП арендованных у них самокатов. Профессор кафедры предпринимательского права имени В.С. Якушева УрГЮУ Мария Бажина, выступая от лица университета, заявила, что они готовы оказать юридическую поддержку в вопросах правового регулирования эксплуатации СИМ.

«Мы готовы работать в разных направлениях, в том числе, помочь разработать типовой проект соглашения с кикшеринговыми компаниями с акцентом на гражданско-правовую ответственность операторов. Данный документ будет прежде всего направлен на обеспечение безопасности пешеходов и минимизацию ДТП с участием самокатчиков. Для этого важно грамотно прописать обязанности и ответственность кикшеринговых компаний, которые планируют продолжать работу в Екатеринбурге»,

– сказала Мария Бажина.


Помимо этого, на круглом столе был поднят вопрос о верификации личности пользователя средством индивидуальной мобильности через портал «Госуслуги». Предполагается, что эта мера поможет существенно снизить число бесфигурантных ДТП и привлекать нарушителей к ответственности.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В преддверии сезона электросамокатов в Екатеринбурге прошла встреча с представителями кикшеринговых компаний
25 марта 2025
В Ивделе и Каменске-Уральском пойманы водители с поддельными правами
25 марта 2025
Опасный разворот привёл к смертельному ДТП на ЕКАД
27 марта 2025
В выходные в Свердловской области ожидаются температурные перепады от -7 до +14°C
28 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:21 Двух екатеринбурженок развели на 10 миллионов рублей на сайте знакомств
16:37 В Екатеринбурге в парке Камвольного комбината спилили деревья
16:29 В Екатеринбурге самокатчики избили молодого мужчину, он госпитализирован с серьезными травмами
16:13 Первоуральца приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого
15:49 Роспотребнадзор инициирует групповой иск к комбинату питания СУНЦ УрФУ из-за отравления учащихся
15:16 СМИ сообщают о ликвидации рынка на ВИЗе ради расширения улицы Татищева в Екатеринбурге
14:21 В Арамили под колёса «Газели» угодил 15-летний велосипедист
14:01 Пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе прошёл в Екатеринбурге
13:02 В прокуратуре раскрыли подробности убийства семьи из семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском
12:08 В Свердловской области разрешили к продаже зараженные киви из Ирана
11:34 Проведение фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге оказалось под угрозой
10:55 СМИ сообщают о нападении на предпринимателя в Екатеринбурге
10:45 В Свердловской области хотят ужесточить требования к кикшеринговым компаниям
09:24 На 12 дней ограничат движение на улице Технической в Екатеринбурге
08:38 Рабочий погиб при обрушении на шахте «Ново-Кальинская» вблизи Североуральска
21:08 В Екатеринбурге обсудят «неоконченный треугольник» Эрнста Неизвестного
20:45 Прокуратура выбила из екатеринбургской компании почти два миллиона на зарплаты
20:06 Стали известны дата и место прощания с сотрудницей Музея Бориса Ельцина
19:33 Следователи Туринска частично закончили расследование дела о банде мошенников
19:02 Телеграм-канал «Екатарсис» открывает в Екатеринбурге культурный офлайн-клуб
18:35 Треть из 16 свердловских пожаров вторника произошла из-за короткого замыкания
17:38 Дождь и снег обещают синоптики в Свердловской области
17:00 К трём годам колонии строгого режима приговорили прикурившего от Вечного огня ревдинца
16:31 На четыре дня в Екатеринбурге закроют движение на Облепиховом переулке
16:04 Нижнетагильская природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с мором рыбы в водоёме сада «Озерки»
15:35 Областной суд не стал отпускать главу Артёмовского округа Трофимова из СИЗО
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
17:21 Двух екатеринбурженок развели на 10 миллионов рублей на сайте знакомств
16:37 В Екатеринбурге в парке Камвольного комбината спилили деревья
16:29 В Екатеринбурге самокатчики избили молодого мужчину, он госпитализирован с серьезными травмами
16:13 Первоуральца приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого
15:49 Роспотребнадзор инициирует групповой иск к комбинату питания СУНЦ УрФУ из-за отравления учащихся
15:16 СМИ сообщают о ликвидации рынка на ВИЗе ради расширения улицы Татищева в Екатеринбурге
14:21 В Арамили под колёса «Газели» угодил 15-летний велосипедист
14:01 Пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе прошёл в Екатеринбурге
13:02 В прокуратуре раскрыли подробности убийства семьи из семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском
12:08 В Свердловской области разрешили к продаже зараженные киви из Ирана
11:34 Проведение фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге оказалось под угрозой
10:55 СМИ сообщают о нападении на предпринимателя в Екатеринбурге
10:45 В Свердловской области хотят ужесточить требования к кикшеринговым компаниям
09:24 На 12 дней ограничат движение на улице Технической в Екатеринбурге
08:38 Рабочий погиб при обрушении на шахте «Ново-Кальинская» вблизи Североуральска
21:08 В Екатеринбурге обсудят «неоконченный треугольник» Эрнста Неизвестного
20:45 Прокуратура выбила из екатеринбургской компании почти два миллиона на зарплаты
20:06 Стали известны дата и место прощания с сотрудницей Музея Бориса Ельцина
19:33 Следователи Туринска частично закончили расследование дела о банде мошенников
19:02 Телеграм-канал «Екатарсис» открывает в Екатеринбурге культурный офлайн-клуб
18:35 Треть из 16 свердловских пожаров вторника произошла из-за короткого замыкания
17:38 Дождь и снег обещают синоптики в Свердловской области
17:00 К трём годам колонии строгого режима приговорили прикурившего от Вечного огня ревдинца
16:31 На четыре дня в Екатеринбурге закроют движение на Облепиховом переулке
16:04 Нижнетагильская природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с мором рыбы в водоёме сада «Озерки»
15:35 Областной суд не стал отпускать главу Артёмовского округа Трофимова из СИЗО
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK