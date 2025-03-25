В Свердловской области хотят ужесточить требования к кикшеринговым компаниям





– сказал Алексей Свалов. «Именно пешеходы стали заложниками ситуации: они вынуждены постоянно оборачиваться и, избегая травм, уступать дорогу самокатам на тротуарах, где имеют законное преимущество. Кикшеринговые компании не соблюдают договоренностей, отраженных в соглашении с администрацией Екатеринбурга. Мы видим это каждый день: самокаты хаотично разбросаны по всему городу, в том числе, возле метро, хотя это напрямую противоречит соглашению, ими далеко не всегда соблюдается предусмотренные ограничение скоростного режима, что может привести к ДТП»,





– заявил Свалов. «Сами сотрудники кикшеринговых служб, развозя аккумуляторы для электросамокатов, нарушают правила дорожного движения. Поэтому, я считаю, администрация города должна поставить на первое место безопасность и комфорт пешеходов. Мое мнение неизменно: пока в городе нет необходимой инфраструктуры для СИМ, электросамокатам не место в центре Екатеринбурга. И примеры других городов, закреплённые на законодательном уровне, говорят о том, что это возможно»,





– сказала Мария Бажина. «Мы готовы работать в разных направлениях, в том числе, помочь разработать типовой проект соглашения с кикшеринговыми компаниями с акцентом на гражданско-правовую ответственность операторов. Данный документ будет прежде всего направлен на обеспечение безопасности пешеходов и минимизацию ДТП с участием самокатчиков. Для этого важно грамотно прописать обязанности и ответственность кикшеринговых компаний, которые планируют продолжать работу в Екатеринбурге»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области состоялся круглый стол на тему правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, речь шла об электросамокатах, так как с приходом весны они вернулись на улицы, и с первых же дней со стороны самокатчиков стали фиксироваться нарушения.Обсуждение прошло в Екатеринбурге в Уральском государственном юридическом университете имени В.Ф. Яковлева, где встретились представители министерства транспорта, законодательного собрания региона, администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, ГИБДД и научного сообщества.Во время круглого стола отметили, что только в этом сезоне только на улицы уральской столицы планируют выставить более 16 электросамокатов, которые создают реальную опасность для пешеходов.Согласно официальной статистике, озвученной начальником отдела исполнения административного законодательства УГИБДД по Свердловской области Айдаром Хузиным, в прошлом сезоне в авариях с самокатами пострадали 167 человек, в том числе – 33 ребёнка. Однако, с его слов, информации по фактическому числу ДТП и пострадавшим нет, так как идентифицировать или догнать виновника аварии зачастую невозможно.Депутат свердловского законодательного собрания области, заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Алексей Свалов напомнил, что опрос, который проводила администрация Екатеринбурга в марте, показал, что большинство горожан опрошенных категорически против электросамокатов.Депутат убежден, что электросамокатам в центре города не место до тех пор, пока для них не создадут условия.Начальник отдела организации дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Мышленник также убежден в том, что нужно менять подход к работе с кикшеринговыми компаниями. Он предложил пересмотреть соглашения заключенные с операторами, предоставляющие в аренду СИМ, и дополнить их некоторыми пунктами, которые будут регламентировать ограничения и ответственность компаний в части аренды самокатов.На круглом столе предложили усилить контроль за соблюдением договоренностей кикшеринговыми операторами, а также обязать их обеспечить пользователей средствами защиты и увеличить идентификационные номера на самокатах, которые в настоящий момент, как уверены участники встречи, разглядеть практически невозможно. Также на встречи посчитали необходимым проработать вопрос об эвакуации самокатов с территорий общего пользования, которые не предусмотрены для стоянки СИМ, со штрафными санкциями для оператора. Самокаты не должны быть брошены на тротуарах и проезжих частях. Озвучивалось мнение, что там, где нет возможности выделить полосу для СИМ, самокатчиков быть не должно.Кроме этого, было выдвинуто предложение внести в КОАП РФ изменения, касающиеся ответственности операторов за попадание в ДТП арендованных у них самокатов. Профессор кафедры предпринимательского права имени В.С. Якушева УрГЮУ Мария Бажина, выступая от лица университета, заявила, что они готовы оказать юридическую поддержку в вопросах правового регулирования эксплуатации СИМ.Помимо этого, на круглом столе был поднят вопрос о верификации личности пользователя средством индивидуальной мобильности через портал «Госуслуги». Предполагается, что эта мера поможет существенно снизить число бесфигурантных ДТП и привлекать нарушителей к ответственности.