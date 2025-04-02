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Первоуральца приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого

16.13 Четверг, 3 апреля 2025
Фото: прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
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В Первоуральске вынесли приговор местному жителю, который 10 января 2025 года зарезал своего знакомого, с которым у него возник конфликт из-за пропавших вещей. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина решил, что вещи украла их общая знакомая.

«Между мужчинами возник конфликт из-за того, что их знакомая якобы забрала какие-то вещи у осуждённого. В ходе конфликта осужденный нанёс потерпевшему удар ножом в область сердца»,

– сообщили в ведомстве.


Свою вину мужчина не признал.

Государственный обвинитель наставил на 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, но Первоуральский городской суд, выносивший решение, назначил 9 лет. Также в пользу родственников погибшего с осуждённого взыскали расходы на погребение.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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