Возрастное ограничение 18+
Первоуральца приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого
Фото: прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
В Первоуральске вынесли приговор местному жителю, который 10 января 2025 года зарезал своего знакомого, с которым у него возник конфликт из-за пропавших вещей. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина решил, что вещи украла их общая знакомая.
Свою вину мужчина не признал.
Государственный обвинитель наставил на 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, но Первоуральский городской суд, выносивший решение, назначил 9 лет. Также в пользу родственников погибшего с осуждённого взыскали расходы на погребение.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина решил, что вещи украла их общая знакомая.
«Между мужчинами возник конфликт из-за того, что их знакомая якобы забрала какие-то вещи у осуждённого. В ходе конфликта осужденный нанёс потерпевшему удар ножом в область сердца»,
– сообщили в ведомстве.
Свою вину мужчина не признал.
Государственный обвинитель наставил на 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, но Первоуральский городской суд, выносивший решение, назначил 9 лет. Также в пользу родственников погибшего с осуждённого взыскали расходы на погребение.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
К трём годам колонии строгого режима приговорили прикурившего от Вечного огня ревдинца
02 апреля 2025
02 апреля 2025