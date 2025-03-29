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Следователи Туринска частично закончили расследование дела о банде мошенников
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Туринский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей региона, обвиняемых в попытке хищения денег у пожилой женщины. Перед судом предстанут 20-летний житель Алапаевска и 17-летний житель Тюменской области.
Двум подозреваемым вменяются статьи о покушении на мошенничество, совершённое организованной группой. Старшему из фигурантов заодно предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.
По данным следствия, в декабре 2023 года злоумышленники, действуя под руководством третьего лица, уголовное дело в отношении которого ещё расследуется, пытались похитить у туринской пенсионерки 100 тысяч рублей. Они убедили её, что деньги нужны для урегулирования последствий вымышленного ДТП, в котором якобы участвовала её родственница. Потерпевшая согласилась передать средства и назвала свой адрес. Однако при попытке передать деньги – через дверь квартиры или с балкона – пожилая женщина не смогла этого сделать из-за состояния здоровья и отсутствия ключей.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Дело против двоих фигурантов передано в суд.
Двум подозреваемым вменяются статьи о покушении на мошенничество, совершённое организованной группой. Старшему из фигурантов заодно предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.
По данным следствия, в декабре 2023 года злоумышленники, действуя под руководством третьего лица, уголовное дело в отношении которого ещё расследуется, пытались похитить у туринской пенсионерки 100 тысяч рублей. Они убедили её, что деньги нужны для урегулирования последствий вымышленного ДТП, в котором якобы участвовала её родственница. Потерпевшая согласилась передать средства и назвала свой адрес. Однако при попытке передать деньги – через дверь квартиры или с балкона – пожилая женщина не смогла этого сделать из-за состояния здоровья и отсутствия ключей.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Дело против двоих фигурантов передано в суд.
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