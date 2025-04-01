Роспотребнадзор инициирует групповой иск к комбинату питания СУНЦ УрФУ из-за отравления учащихся

«Управлением Роспотребнадзора и "Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учащихся СУНЦ УРФУ, проведено эпидемиологическое расследование на пищеблоке при образовательном учреждении. Выявлены многочисленные нарушения со стороны организатора питания ООО "Общественное питание"»,