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Роспотребнадзор инициирует групповой иск к комбинату питания СУНЦ УрФУ из-за отравления учащихся
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор инициировал групповой иск к комбинату питания СУНЦ УрФУ из-за отравления учащихся. Поводом для иска стала вспышка кишечной инфекции в марте этого года, из-за которой пострадало более 30 учеников.
Областное управление Роспотребнадзора собирает пострадавших от мартовского отравления для дальнейшей подачи коллективного иска на ООО «Общественное питание» – организация отвечала за питание учащихся с начала 2025 года.
Пострадавшие учащиеся, их родители и законные представители могут присоединиться к иску – для этого необходимо до 1 июня подать заявление в городской отдел Роспотребнадзора, приложив пакет документов.
О массовом отравлении учащихся СУНЦ УрФУ стало известно 12 марта – сначала инфекцию нашли у 27 учеников, позже количество госпитализированных возросло до 32. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, а суд приостановил работу ООО «Общественное питание» на 40 дней.
Областное управление Роспотребнадзора собирает пострадавших от мартовского отравления для дальнейшей подачи коллективного иска на ООО «Общественное питание» – организация отвечала за питание учащихся с начала 2025 года.
«Управлением Роспотребнадзора и "Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учащихся СУНЦ УРФУ, проведено эпидемиологическое расследование на пищеблоке при образовательном учреждении. Выявлены многочисленные нарушения со стороны организатора питания ООО "Общественное питание"»,
– говорится в пресс-релизе ведомства.
Пострадавшие учащиеся, их родители и законные представители могут присоединиться к иску – для этого необходимо до 1 июня подать заявление в городской отдел Роспотребнадзора, приложив пакет документов.
О массовом отравлении учащихся СУНЦ УрФУ стало известно 12 марта – сначала инфекцию нашли у 27 учеников, позже количество госпитализированных возросло до 32. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, а суд приостановил работу ООО «Общественное питание» на 40 дней.
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