Прокуратура выбила из екатеринбургской компании почти два миллиона на зарплаты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга добилась частичного погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятия-банкрота ООО «СтаффТрак». После прокурорского вмешательства семь бывших сотрудников компании получили выплаты на сумму почти в два миллиона рублей, которые должны были получить ещё в период с мая по октябрь 2021 года.Как поясняют в Свердловской областной прокуратуре, ООО «СтаффТрак» было признано банкротом в августе 2023 года. В связи с этим на предприятии ввели конкурсное производство. Прокурорская проверка показала, что задолженность перед 56 работниками составила более 5,7 миллионов рублей. Требования по оплате этой задолженности включены в реестр кредиторов.В целях защиты трудовых прав граждан прокурор заслушал конкурсного управляющего и вынес ему предостережение. В итоге бывшие работники предприятия-банкрота начали получать заработанное. Вопрос полного погашения задолженности остаётся на контроле надзорного ведомства.